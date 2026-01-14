¡ÖFirefox 147¡×Àµ¼°ÈÇ¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢21Ç¯¤Î¥Ð¥°½¤Àµ¤ò½ª¤¨¤¿XDG¥Ù¡¼¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬Àµ¼°¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë
¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¡ÖFirefox 147¡×¤ÎÀµ¼°ÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£LinuxÈÇ¤ÇXDG Base Directory¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢Æ°²èºÆÀ¸Ãæ¤ËÊÌ¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¤¥ó¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¤ÇÆ°²è¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Firefox 147.0, See All New Features, Updates and Fixes
https://www.firefox.com/en-US/firefox/147.0/releasenotes/
Unix·Ï¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦ÄÌµ¬³Ê¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Öfreedesktop.org¡×¤Î»ÅÍÍ¤Ç¤¢¤ëXDG Base Directory¤¬2004Ç¯9·î¤ÎÄó°Æ¤«¤é21Ç¯¤Î½¤Àµ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Àµ¼°¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¡Ö.mozilla¡×°Ê²¼¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¿·µ¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ¤Ë¤Ï¡Ö.config¡×¡Ö.local/share¡×¤Ê¤É¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ºÆÀ¸Ãæ¤ÎÆ°²è¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¼«Æ°¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¤¥ó¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼µ¡Ç½¤¬Í¸ú¤Ë
Æ°²èºÆÀ¸Ãæ¤ËÊÌ¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¤¥ó¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¤ÇÆ°²è¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀßÄêÊýË¡¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÎÀßÄê¤«¤é¡Ö¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¡×¤Î¡Ö¥¿¥Ö¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤â¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¤¥ó¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¤ÎÆ°²èºÆÀ¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
Æ°²èºÆÀ¸Ãæ¤ËÊÌ¤Î¥¿¥Ö¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¡Ä
Æ°²è¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¤¥ó¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆºÇÁ°Éô¤ËÉ½¼¨¤µ¤ìÆ°²è¤Î»ëÄ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¿¥Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹àÌÜ¤ÎºÆÊÔ
ÀßÄê¤Î¡Ö¥¿¥Ö¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î¹àÌÜÊ¬¤±¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¡Ö³«¤Êý¡×¡ÖÁàºî¡×¡ÖÊÄ¤¸Êý¡×¤Î3¥«¥Æ¥´¥ê¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÄÉ²Ã
¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ä¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤É¤ò¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ëÊÌ¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀßÄêÊýË¡¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î°ìÈÌÀßÄê¤«¤é¡ÖÀßÄê¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
¡Ö¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò´ÉÍý¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¿·¤¿¤Ë¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡¼Â¸³Åª¤Êµ¡Ç½¤Ë¡ÖToDo¥ê¥¹¥È¤È¥¿¥¤¥Þ¡¼¡×¤¬ÄÉ²Ã
Firefox Labs¤Ë¡ÖFirefox Home¾å¤ÎToDo¥ê¥¹¥È¤È¥¿¥¤¥Þ¡¼¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤ËToDo¥ê¥¹¥È¤È¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Î¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¤½¤ÎÂ¾
¡¦AMD GPU¤ÇCPU¥á¥â¥ê¤ÈGPU¥á¥â¥ê´Ö¤Î¥Ç¡¼¥¿¥³¥Ô¡¼¤ò¾ÊÎ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥¼¥í¥³¥Ô¡¼¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Ç¥³¡¼¥É¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¦¥»¡¼¥Õ¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°V5¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤ÎApple¥·¥ê¥³¥óMac¤Ç¤ÎWebGPU¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¦¡Ö¶¯²½·¿¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°ÊÝ¸î¡ÊETP¡Ë¤ò¸·³Ê¤ËÀßÄê¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À©¸Â¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÍ¸ú¤Ë
¢¡½¤Àµ
¡¦¥É¥é¥Ã¥°²ÄÇ½¤Ê¥Ü¥¿¥ó¤ò¥É¥é¥Ã¥°¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ð¥°¤Î½¤Àµ
¡¦UTF-8°Ê³°¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼ÃÍ¤ò´Þ¤àHTTP/3¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤êHTTP/2¤Ë¥Õ¥©¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥Ð¥°¤Î½¤Àµ
¡¦Windows´Ä¶¤ÇFirefox¤¬ºÇÂç²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥¿¥Ö¤òÁªÂò¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò½¤Àµ
¡¦Linux GNOME Mutter¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°ÎÎ°è¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼ÂºÝ¤Î¥Ô¥¯¥»¥ë¥°¥ê¥Ã¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦½¤Àµ
¢¡ÊÑ¹¹
¡¦Accept-Language¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ÇÂ¾¤Î¼çÍ×¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÈÆ±¤¸ÉÊ¼ÁÃÍ¡ÊqÃÍ¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¹¹
¢¡³«È¯¼Ô¤ª¤è¤Ó¥¦¥§¥Ö´ØÏ¢
¡¦Í×ÁÇ¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¥Ó¥å¡¼Á«°ÜÍÑµ¿»÷Í×ÁÇ¤òÉ½¼¨¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤Ï´ØÏ¢¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉ½¼¨
¡¦Í¸ú¤Êanchor-nameÂ°À¤ò»ý¤ÄÍ×ÁÇ¤Ï¡¢Í×ÁÇ°ìÍ÷¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥¢¥ó¥«¡¼¡×¥Ð¥Ã¥¸¤òÉ½¼¨
¡¦JSON¥Ó¥å¡¼¥¢¡¼¤Ë¥ê¥½¡¼¥¹¤òFirefox Profiler¤Ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤·³Æ¹àÌÜ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬É½¼¨¤Ç¤¤ë¥Ü¥¿¥ó¤òÄÉ²Ã
¡¦CSS¥ë¡¼¥ë¥Ñ¥Í¥ëÆâ¤Çµ¿»÷Í×ÁÇ¥»¥ì¥¯¥¿¤ÎÄÉ²Ã¤ª¤è¤ÓÊÔ½¸¤¬²ÄÇ½¤Ë
¡¦Navigation API¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¦Unicode17¤È¿·¤·¤¤¥í¥±¡¼¥ë¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ÄÉ²Ã
¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤Ç¤ÎES¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¦JavaScript¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆCSS¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÂÐ±þ
¡¦CSS¡§counter-*¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤ª¤è¤Óquotes¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤¬¡¢::markerµ¿»÷Í×ÁÇ¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ë
¡¦CSS¡§¥¢¥ó¥«¡¼°ÌÃÖ»ØÄê¤ÎÆ³Æþ
¡¦CSS¡§¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÁêÂÐÅª¤ÊÄ¹¤µ¤ÎÃ±°Ì¤È¤·¤Ærcap¡¦rch¡¦rex¡¦ric¤ò¼ÂÁõ
¡¦CompressionStream¤ª¤è¤ÓDecompressionStream¤Ë¤ª¤¤¤ÆBrotli·Á¼°¤Î°µ½Ì¤ª¤è¤ÓÅ¸³«¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¦:active-view-transition-type¥»¥ì¥¯¥¿¤È¥¿¥¤¥×ÊÌ¥Ó¥å¡¼Á«°ÜAPI¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¦Storage-Access-Headers¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
¤Þ¤¿¡¢Firefox 147¤Ë¤Ï16·ï¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ð¥°¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¼¡´ü¥á¥¸¥ã¡¼ÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ÖFirefox 148¡×¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2026Ç¯2·î24Æü(²Ð)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£