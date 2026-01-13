「宅配ロッカー」暗証番号を忘れたら解除に3万かかる!?使い方に気を付けて【インタビュー】
不在時に助かる「宅配ロッカー」。昨今、集合住宅のエントランスには、宅配ロッカーが設置されていることが少なくない。しかし、共有ロッカーなのに困った使い方する人もいて…？元宅配ドライバーのゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さん『運び屋ゆきたの漫画な日常』から『お困り宅配ロッカー』を紹介するとともに聞いた。
■いろいろな人が空ロッカーをロックしてキープしてしまう
集合住宅の宅配ロッカーには、大きく分けると「電子式」と「ダイヤル式」がある、と話すのは元宅配ドライバーのゆきたこーすけさん。「電子ロッカーは、管理センターみたいなところが遠隔である程度の管理をしています。一方でアナログなダイヤル式は、基本、誰でも開けられるわけですね。それでよからぬ使い方をする人が一部にいるようです」実は、宅配業者の間でロッカーが争奪戦になっているらしく、「空ロッカーをロックしてキープしてしまう輩がおります。これは宅配業者の間ではわりと知られた話かと思います。僕が現役のことから、そういう話がありました」という。
■宅配ロッカーの暗証番号を忘れてしまった!!
また、「不在票をなくして、宅配ロッカーの暗証番号がわからなくなった」という利用者も多い。「宅配会社の方にも、時々問い合わせがありました。暗証番号は僕らのほうでもデータとして残していたので、伝票番号さえわかればお答えができましたね。なので伝票番号がわかるなら、宅配会社に聞いてみるとよいと思います」という。
『開かない宅配ボックス』という漫画では、「電子式」ロッカーの暗証番号がわからなくなり、管理会社を出動させたりすると、3万かかると言われたこともある記事を紹介している。今後、置き配サービスが常態化していくことになるが、共有ロッカーの使い方は注意が必要だ。ほかにも配達員の奮闘を描く、ブログ「運び屋ゆきたの漫画な日常」で日々の仕事ぶりを知ってみよう。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
