東京・大田区のマンションで男性が殺害された事件で、警視庁が45歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。男は被害者の部下で、逮捕前、任意の事情聴取に対し、「上司の態度に不満があった」と話していたということです。

■河嶋さんと山中容疑者は同級生

河嶋さんが代表取締役を務める会社で営業部長として勤めている山中容疑者。『news zero』は、山中容疑者と同居する母親を取材しました。

母親

「警察からは何も連絡ないし、私たちも何も事情を聞いていないので本当に何も分からない」「（事件後にも）帰ってきて普通にお風呂入っていた」

──何か話は？

母親「していないです」

──様子は？

母親「別に普段と同じです。（亡くなった河嶋さんは）高校生の時から知っています」

──同級生なんですか？

母親「はい」

──何かトラブルは？

母親「仕事の話しませんから。だから何もわかりません」

■わずか1日でスピード逮捕

警視庁が特別捜査本部を設置してから、わずか1日でスピード逮捕となった今回の事件。

記者

「警視庁の捜査員が現場検証のためマンションへと入っていきます」

現場周辺の捜査が続き、事件前後の状況が徐々に明らかになってきました。

警視庁によると、東京・大田区のマンションで一人暮らしをしていたという河嶋さん。

河嶋さんの遺体が発見される前日の午後6時半ごろ、近くの防犯カメラには河嶋さんがスーツ姿で一人で帰宅する様子が映っていたといいます。

次の日の午前、河嶋さんは知人2人と飲食店で食事をする予定でしたが、現れず。不審に思った知人が河嶋さんの自宅を訪問。

部屋には鍵がかかっていて、携帯電話を鳴らしても応答がなかったため管理人を通じて110番通報したということです。

その後、駆け付けた警察官が合鍵を使って部屋に入ると、血だらけの状態で倒れている河嶋さんが見つかったということです。

河嶋さんは帰宅してから、知人が自宅に訪れるまでの約15時間の間に殺害されたとみられていました。

■山中容疑者、待ち伏せしていた可能性

その後の捜査関係者への取材で新たに分かったのが、山中容疑者が河嶋さんを待ち伏せしていた可能性があり、河嶋さんの帰宅の前後で現場近くの防犯カメラに映っていたということ。

最初に映っていたのは、河嶋さんがスーツ姿で帰宅した約1時間前。マンションに入る山中容疑者の姿が映っていたということです。

そして、河嶋さんが帰宅した30分後には、山中容疑者がマンションから出ていく様子も映っていたといいます。

この間に河嶋さんは殺害されたのでしょうか？

逮捕される前、警視庁から任意の事情聴取を受けていた山中容疑者は…。

「午後5時から午後8時まで散歩をして午後8時には友人らと食事をした」

こう話していたといいますが、実際には飲食店と散歩した場所の位置関係などに、不審な点があることから関与が浮上したということです。

■非常階段を使って逃走したか

さらに山中容疑者が逃走したとみられる経路についても、徐々に分かってきました。

河嶋さんが遺体で見つかったのはダイニングキッチン。血だらけの状態でうつぶせに倒れていたといいます。

そして、首や腹、左の太ももなどに刃物のようなもので刺された傷が10か所以上あったということです。この時、河嶋さんはフード付きパーカーに下着姿。

部屋の中で確認されていた“血のついた足跡”。それは、廊下や玄関にも続いていて、そのまま、部屋の外へ。共用部分の廊下や非常階段にも確認されているといいます。

こうしたことから、警視庁は山中容疑者が非常階段を使って逃走したとみています。

■「年末は普段通りの様子」だった河嶋さん

逮捕前の任意の調べで「上司である河嶋さんの態度に不満があった」と話していたという山中容疑者。

河嶋さんを知る人は…。

河嶋さんの15年来の友人

「僕からすると兄貴みたいなすごい優しい方。心が大きい方でした。一緒に飲みに行くことも多々あった。色々相談乗ってもらったり、仕事の話したり。すごい仕事人でした。好きか嫌いかは別として、すごい仕事をしっかりされる方という印象。（周りからは）あきちゃん・あきさんと（呼ばれていた）」

年末に会った際も、普段通りの様子だったといいます。

──最後に会った時はどんな話を？

河嶋さんの15年来の友人

「『また旅行に行こうね』と最後に会った時は話をした。『いつにしようか』『来年何月にしようか』って。正直、あんまり実感がなくて信じられない。冗談だったらいいのにってことしか…今でもそうですけどね」

交友関係が広く、お酒を飲むのが好きだったという河嶋さん。

河嶋さんの知人

「いつもお酒を楽しく飲める男性。真面目で温厚という印象。残念で仕方ないですね」

トラブルなどについては「聞いたことがない」と話します。

■知人「2人は話さなくなった」

一方、河嶋さんと山中容疑者の2人を知る人は…。

2人を知る人

「高校のころからの同級生というのは聞いている」

──今の関係性というのは？

「同じ会社で働いてるのは聞いてる。関係性まではわからない。同僚というか同級生という感じで仲良かった」

ただ、10年ほど前から2人を知る飲食店の店主は、2人の関係についてこのように話しています。

2人を知る人

「最初は（店に）友達としてきてた。けど4〜5年前から同じ会社になってからは2人はあまり話さなくなった。仕事が一緒になってからは（店に）来てない。山中は2、3か月前に会ったのが最後」

◇

警視庁は、2人の間に何らかのトラブルがあったとみて事件の詳しい経緯などについて引き続き捜査しています。

