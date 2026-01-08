古市尊指名の理由を木村球団社長が説明「守備能力が光っている」

DeNAは8日、海外フリーエージェント（FA）権を行使して西武に移籍した桑原将志外野手の人的補償として、古市尊捕手を指名したことを発表した。背番号は「60」となる。木村洋太球団社長兼チーム統括本部本部長は「全ポジションの中でうちのチームのバランスを見て一番いい選手は誰だろうというのを考えて最終的には選択しました」と23歳捕手を選んだ理由を明かした。

チーム事情を見れば、山本祐大が正捕手の座を掴み、若手の松尾汐恩も成長著しい。ベテランの戸柱恭孝も控えており、1軍の捕手層は整っているように見える。木村社長は「どちらかというと、今年というよりは数年先を見据えた中で、守備能力としてうちの捕手陣でも数年後には1軍に割って入る可能性がある選手」と話す。

数年後を見据えてでも目に留まった能力の高さは「守備力を中心としたキャッチャーとしての部分ですね。やはり守備能力が一番光っていて、控えの捕手としてだったり1軍の戦力として最低限の打撃もしっかり持っている。当て感というかコンタクト能力は非常にある」と評価した。

山本、松尾、戸柱に関しては守備と打撃を兼ね備えているとしたうえで、「その他でいうとどちらかといえば打撃中心の捕手層です。そこに守備型のキャッチャーを入れることで、いいバランスになるのではないかという意味で、うちにとってのいい戦力だと思います」とチームにとっての利点を強調した。

「複数の選手を候補に挙げた中で判断しました。いきなり1人に決まったわけではありません。リストの性質上、あまり深い話はできませんが、一番我々にとって戦力になってくれるだろうということで古市選手に至りました」と木村社長。2021年育成ドラフト1位で入団してまだ1軍出場は45試合ながら、23歳にとって飛躍のキッカケとなる移籍になるだろうか。（町田利衣 / Rie Machida）