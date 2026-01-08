冬の新作！バーガーキング「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年1月9日（金）より、4種のきのこと直火焼きの100%ビーフパティを、まろやかなサワークリームと、オニオンペーストの旨味に3種のハーブがほのかに香る「特製サワークリームオニオンソース」で仕上げた『ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー 』『ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー 』『ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー Jr.』の3商品を期間限定で新発売する。
■「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー 」の3商品が新登場
バーガーキング の期間限定商品において人気シリーズとなった「マッシュルームワッパー 」の冬の新作として、まろやかなサワークリームと、オニオンペーストの旨味に3種のハーブがほのかに香る「特製サワークリームオニオンソース」を使用した「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー 」の3商品が新登場する。
『ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー 』は、直火焼きの100%ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを贅沢に使用し、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねた。サワークリームとオニオンペースト、さらにオレガノ、タイム、セロリシードの3種のハーブを使用した、まろやかでコクのある「特製サワークリームオニオンソース」とマヨソースが4種のきのこと相性抜群の本格バーガーだ。
『ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー 』は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを贅沢に使用し、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねた。サワークリームとオニオンペースト、さらにオレガノ、タイム、セロリシードの3種のハーブを使用した、まろやかでコクのある「特製サワークリームオニオンソース」とマヨソースで仕上げた食べ応え十分の本格バーガーだ。
さらに、お手頃サイズの『ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー Jr.』も用意している。好みに合わせて楽しめる。
『バーガーキング の「マッシュルームワッパー 」ファンの皆様も、きのこ好きの皆様も、期間限定の人気シリーズ「マッシュルームワッパー 」の冬の新作『ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー 』『ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー 』『ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー Jr.』の3商品を、ぜひこの機会にお楽しみください。』
■商品概要
商品名：ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー
発売日：2026年1月9日（金）〜
価 格：単品840円、セット1,140円
商品名：ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー
発売日：2026年1月9日（金）〜
価 格：単品1,190円、セット1,490円
商品名：ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー Jr.
発売日：2026年1月9日（金）〜
価 格：単品540円、セット840円
現在、『マッシュルームワッパー 』『ダブルマッシュルームワッパー 』『マッシュルームワッパー Jr.』も好評発売中。
『マッシュルームワッパー 』は、直火焼きの100%ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを贅沢に使用し、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねました。さらに粗挽きブラックペッパーを効かせ、焦がし醤油とクリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」を合わせた、香り高いきのこの旨味を楽しめる本格バーガーだ。
商品名：マッシュルームワッパー
発売日：2025年10月31日（金）〜
価 格：単品840円、セット1,140円
商品名：ダブルマッシュルームワッパー
発売日：2025年10月31日（金）〜
価 格：単品1,190円、セット1,490円
商品名：マッシュルームワッパー Jr.
発売日：2025年10月31日（金）〜
価 格：単品540円、セット840円
〈注意事項〉
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となる。
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。
※一部店舗では取り扱っていない。
※店舗により、販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある。
※金額は全て総額表示（税込み価格）。
※予告無く商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
※下記店舗では、『ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー 』『ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー 』『ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー Jr.』『マッシュルームワッパー 』『ダブルマッシュルームワッパー 』『マッシュルームワッパー Jr.』を発売していない。予めご了承のこと。
バーガーキング 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング 栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）
バーガーキング 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）
