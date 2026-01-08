◇プレミアリーグ第21節 ブライトン 1ー1 マンチェスターC（2026年1月7日 マンチェスター）

プレミアリーグ・ブライトンのMF三笘薫が7日、マンチェスターC戦で値千金の同点ゴールを決めた。左足首負傷で約3カ月の離脱後に先発復帰した前節バーンリー戦に続きスタメン入り。0ー1の後半15分に昨年9月13日以来、約4カ月ぶりとなる今季2点目を決め、同38分までプレーした。

鮮やかな一撃だった。三笘はペナルティーエリア手前の中央左でパスを受けると、DFを一人かわしてカットインから右足を一閃（せん）。MFニコ・ゴンザレスの股を抜き、GKドンナルンマの届かない右ネットに突き刺すと、右の拳を何度も小さく握った。

負傷後、そしてW杯イヤーの初ゴールとなるプレミアリーグ通算22点目。強豪マンチェスターCからの得点は17年にレスター時代のFW岡崎慎司が初めて決めて以来、日本人2人目となった。

地元メディア「Sussex World」などによると、ヒュルツェラー監督は試合後、三笘について「彼が試合で違いを生み出し、試合の流れを変えることができるのは私たち全員が知っている」と改めて実力を高く評価。一方で「彼はまだ100％の状態ではないが、100％まで近づけていく必要があり、もっと試合に絡ませなければならない。ただ、後半は彼が軌道に戻ろうとし、できるだけ早く本来の状態に戻ろうとしている姿を見せてくれていたと思う」と話したという。

チーム最高タイとなる「8」の採点を付け「まさに洗練されたプレーをする選手。前半はラストパスが物足りなかったが、後半に入るとペナルティエリアの端からゴール下隅へ見事なシュートを決め、決定機を作った」などと評した同メディアをはじめ、現地では高評価が次いだ。