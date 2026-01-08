プロ野球・ロッテの新人選手らが入寮初日から仲良しな一面を見せました。

ロッテの新人選手たちが7日、選手寮に入寮しました。ドラフト1位の石垣元気投手の部屋に報道陣が招かれます。「高校時代がこの広さで3人部屋だったので1人部屋すごくうれしいです」と笑顔を見せる石垣投手。その後も洗濯が得意など質問にどんどん答えていきます。

報道陣からベッドのマットレスの心地よさについて聞かれると、ニヤニヤしながら布団をめくる石垣投手。すると、ベッドの中からドラフト3位で入団した奥村頼人投手がサプライズ登場。記者が驚くと、奥村投手は「（石垣投手に）寝とけって言われたので」と、どうやら2人が仕込んだいたずらでした。

2人は高校時代に侍ジャパンで共闘。また、健大高崎高の石垣投手と横浜高の奥村投手は、3年時の春にセンバツで対戦。互いに切磋琢磨し、すでに仲は深まっている様子です。

石垣投手は「ジャパンから一緒で良きライバルだと思います」とコメント。奥村投手も続けて「石垣選手に負けないように頑張ります」と今後の抱負をコメントしました。

今度はプロの舞台で切磋琢磨しあう関係。仲のいい心強い同期にめぐまれていました。