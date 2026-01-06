元AKB48のタレント西野未姫（26）が、1月4日にYouTubeチャンネルに投稿した動画で第2子妊娠を発表し、多くの祝福コメントが寄せられている。

西野の夫はお笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱（57）。2022年に31歳差で結婚し注目を集め、24年10月に第1子となる長女が誕生したのに続くオメデタである。動画で西野は「なんと、山本家が4人家族になります。今おなかの中に赤ちゃんがいます。授かりました。安定期に入りました」などと笑顔で報告している。

「西野さんと山本さんは2024年夏にペットショップのCMで共演したり、おしどり夫婦としても注目を集めています。SNSでは、愛娘を交えた投稿もしていて、ハロウィンなどの様子も伝えられています。今後はファミリーとしての露出やオファーも増えていくかもしれませんね」

「ただ、山本さんは過去の不祥事がデジタルタトゥーとして、事あるごとに蒸し返されている傾向にあります。不祥事を起こしたのは2006年で20年前ですし、当時は現在ほどはSNSが普及していなかったにもかかわらず、今も関連づけられて見られているのです。もちろん、そんな見方がすべてではないにせよ、奥さまが元AKBのアイドルタレントということもあるのではないかなど、さまざまな憶測が業界では語られているようです」（同）

山本は当時、この不祥事で吉本興業との契約を解除されて芸能活動を休止。その後、飲食店でのアルバイトなどをして、「極楽とんぼ」加藤浩次（56）らタレント仲間からの呼び掛けもあって15年1月にライブ活動を再開した。そして16年に吉本興業と再契約を結び、芸能界に復帰。同年7月にフジテレビ系「めちゃ×2イケてるッ！」で約10年ぶりに加藤と共演し、芸能マスコミに大きく報じられた。それから10年、タレント山本は業界ではどのような位置づけなのだろうか。

■大谷翔平効果と真逆のネガティブな連鎖

テレビを中心とした広告プロデューサーはこう言う。

「広告価値でみると、スポンサー企業が手を挙げるタレントでは今もありません。クライアントは自社CMにタレントを起用することで、そのことを発信し、ポジティブなニュースやSNS投稿を多数獲得します。大谷翔平選手が多数のCMに出演しながら、さらにオファーがあるのは、そんなプラスアルファの効果がとても高いからです。出演料が高額でも、他のタレントを起用するよりも割安と見られるんですね。一方、たとえば山本さんをCM起用したらどうなるか。メディアはもちろん、SNSもネガティブなニュースがまん延する可能性が拭えず、企業としてマイナスになりかねないと判断されるのではないでしょうか。山本さんが不祥事を起こした20年前、当時は『文春砲』の威力も今ほどではありませんでした。それでも、現在もそのイメージが払拭されていないのは、それだけ世間に大きな衝撃を与えたということでしょう。そうしたタレントは他にもいますが、それを払拭する方法は現実的には思いつきません。あるのかどうかも分かりません」

それでも元アイドルと幸せな家庭を築き、また子宝にも恵まれたのも事実。過去の不祥事を引きずるのは、あくまでタレント活動の範疇と言えそうだ。

