¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£³£±Æü¤ÎÂå¡¹ÌÚÂç²ñ¤Ç°ÂóîÍ¦ÇÏ¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¡¢»°´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦µÜ¸¶·òÅÍ¡Ê£³£¶¡Ë¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¡£
¡¡°Âóî¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÜ¸¶¤È¤Î²¦ºÂÀï¤Ï£²£°£²£´Ç¯£µ·î°ÊÍè£±Ç¯£·¤«·î¤Ö¤ê¡£Åö»þ¤Ï°Âóî¤¬²¦¼Ô¤Ç¡¢¥®¥à¥ì¥Ã¥È¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Ç¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤â¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ë¡¼¤ò²¿ÅÙ¤â·è¤á¡¢¤ª¤¤ÆÇË¤ê¤Î¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤Ç¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤ë¤Ê¤ÉÁ±Àï¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ²È¡¦µÜ¸¶¤Î¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¿©¤é¤¤¡¢¥Þ¥Ã¥È¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¸åà¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼á¤ò¼«¾Î¤¹¤ëµÜ¸¶¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Û¡¼¥×¤ÏÊÖ¾å¤·¤í¤è¡¢·¯¤Ï¥¹¥¿¡¼¤À¡×¤È¾Î»¿¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿°Âóî¤Ï¡Ö²¶¤Ï¥¹¥¿¡¼¤«¡Ä¡£²¶¤Ï¤¢¤ó¤¿¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¿Í´Ö¡¢¤¤¤ä¡¢¤¢¤ó¤¿¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤À¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£²£°Âå¤Ï¤Ì¤ë¤¤¤«¤Ê¡©¡¡£²£°Âå¤Ï¥«¥Ã¥³°¤¤¤«¤Ê¡©¡¡¤½¤ì¤Ç¤â²¶¤Ï¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¾¡££²£°Âå¤ÏÄü¤á¤¬°¤¤¤ó¤À¤è¡£É¬¤º²¶¤Ï¤¢¤Î¥Ù¥ë¥È¤ËÆÏ¤¯¡£¤¢¤Î¥Ù¥ë¥ÈÉ¬¤º´¬¤¯¡×¤Èº£¸å¤ÎàÀ¤ÂåÆ®Áèá¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤âÁ´Éô¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢³Ð¸ç·è¤á¤Æ¡¢Á´Éô¤ÎÀÕÇ¤ÇØÉé¤Ã¤Æ²¶¤ÏÆÍ¤ÃÁö¤ë¤«¤é¡¢ÍèÇ¯¤â²¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£Ç¯¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¹µ¼¼¤Ø¤È°ú¤ÍÈ¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
à¥¹¥¿¡¼á¤È¤Ê¤Ã¤¿°Âóî¤Î¿·¤¿¤Ê£±Ç¯¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£