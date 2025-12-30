J3福島は30日、元日本代表FW三浦知良（58）が来季、期限付き移籍で加入すると正式発表した。移籍期間は26年6月30日まで。来年1月9日に新加入会見に臨み、10日以降に合流予定。

クラブを通じて「このたび、福島ユナイテッドFCへの移籍が決まり、新たなチャレンジを迎えることとなりました。まず、福島ユナイテッドFCに所属する選手、スタッフ、ファン、サポーター、パートナー企業、地域のみなさまに対し、チームに貢献できるよう全力でプレーすることをお約束いたします。サッカーに対する情熱は、年齢を重ねても変わることはありません。福島でプレーする機会をいただけたことに深く感謝すると共に、福島ユナイテッドFCの一員として熱く戦います。みんなで新たな歴史を一緒に築いていきましょう！」と意気込みを語った。

横浜FCが保有権を持ち、今季はJFLアトレチコ鈴鹿でプレーした。カズにとっては、横浜FC時代の21年以来、5年ぶりのJリーグ復帰となる。

来年からJリーグは「秋春制」に移行し、新時代に突入する。2〜6月まで特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」が開催され、カズの移籍期間もまずは6月までとなる。

福島は今季も最後まで昇格PO進出の可能性を残し、J2昇格を明確な目標に掲げる。10月からカズ獲得の動きを本格化、順調に交渉を重ね、28日までに条件面などで合意していた。晴れてJ復帰が決まったカズは大みそかに「第76回NHK紅白歌合戦」のゲスト審査員を務め、来年1月9日に新加入会見に臨む。