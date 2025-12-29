俳優の生駒里奈さんが自身のインスタグラムを更新。30歳の誕生日を迎え、幼少期の写真と共に喜びの声を投稿しました。



【写真を見る】【 生駒里奈 】 30歳の誕生日に幼少期写真公開「まだまだ子供やらせてください」両親とファンへの感謝綴る





生駒さんは「お誕生日を迎えましたー！30代突入です」と、30歳になったことを報告。「ずっと待ってた30代！楽しい日々になりますように するのは自分自身だからね！！やりたい事にまっすぐ向き合っていきます！」と新たな年代への期待を綴っています。







生駒さんは両親への感謝の言葉も忘れず、「お母さん産んでくれてありがとう。お父さん育ててくれてありがとう」と述べています。また、「まだまだ子供やらせてください。笑笑 親孝行沢山していけるように頑張りますだ！！」と茶目っ気のある一面も見せています。







さらに、いつも応援してくれるファンに向けて「いつも生駒を想ってくれてありがとうございます。あなたの存在が私が仕事が出来る理由です」と感謝の気持ちを表明。「今後の私にも期待していてください！！」と今後の活動への意気込みも語っています。







投稿の最後には「一番お気に入りの赤ちゃんの頃の生駒ちゃんの写真と共に。」とコメント。投稿された写真には、麦わら帽子をかぶり赤い服を着た幼い頃の生駒さんの姿が収められています。プールサイドで撮影されたとみられるこの写真では、ソフトクリームらしきもので口元が隠れた、幼い生駒さんの愛らしい表情が印象的です。



【担当：芸能情報ステーション】