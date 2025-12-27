¥Ñ¥ë¥Þvs¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê »î¹çµÏ¿
¡Ú¥»¥ê¥¨AÂè17Àá¡Û(¥¨¥ó¥Ë¥ª¡¦¥¿¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë)
¥Ñ¥ë¥Þ 1-0(Á°È¾0-0)¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Ñ]¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥½¥ì¥ó¥»¥ó(48Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Ñ]¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Á¥ë¥«¡¼¥Æ¥£(20Ê¬)¡¢¥¨¥É¥¢¥ë¥É¡¦¥³¥ë¥Ó(86Ê¬)
[¥Õ]¥í¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥ó¥É¥é¥´¥é(22Ê¬)¡¢¥Þ¥ê¥ó¡¦¥Ý¥ó¥°¥é¥Á¥Ã¥Á(90Ê¬+3)
¥Ñ¥ë¥Þ 1-0(Á°È¾0-0)¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Ñ]¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥½¥ì¥ó¥»¥ó(48Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Ñ]¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Á¥ë¥«¡¼¥Æ¥£(20Ê¬)¡¢¥¨¥É¥¢¥ë¥É¡¦¥³¥ë¥Ó(86Ê¬)
[¥Õ]¥í¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥ó¥É¥é¥´¥é(22Ê¬)¡¢¥Þ¥ê¥ó¡¦¥Ý¥ó¥°¥é¥Á¥Ã¥Á(90Ê¬+3)