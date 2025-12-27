¡Ú¤Í¤³Ì¡²è¡ÛÊÝ¸î¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡È²ÈÂ²¡É¤À¤Ã¤¿¡Ä¡¡½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤ï¤º¤«°ìÇ¯È¾¤ÇÆú¤Î¶¶¤òÅÏ¤Ã¤¿¸µÌîÎÉÇ¤Î¡ÈÀ¸¤¤¿¾Ú¡É¡Úºî¼Ô¼èºà¡Û
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ë¥ã¥ó¥Õ¥¹¥¡¼¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ö¤°¡¼¤Î¤³¤È¡×¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç5400°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºî¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤¬½¦¤Ã¤¿1É¤¤ÎÇ¡Ö¤°¤ì¤ª¡×¡£Í§¿Í¤ÏÈà¤ò¡Ö¤°¡¼¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ°ìÇ¯È¾¤¬²á¤®¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤Ã¤È¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ë¥ã¥ó¥Õ¥¹¥¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥ã¥ó¥Õ¥¹¥¡¼¤µ¤ó¤ËºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q.º£²ó¡¢Ì¡²è¡Ö¤°¡¼¤Î¤³¤È¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ë¥ã¥ó¥Õ¥¹¥¡¼¤µ¤ó¡Ö¤³¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤°¡¼¡Ù¤ÎÁòµ·¤ÎÌë¤Ç¤¹¡£¤°¡¼¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Ï¡¢¶öÁ³»ä¤âÍ§¿Í¤â¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ç¡¢¡Ø¤¤Ã¤È¤°¡¼¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤ò¸«·×¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÁòµ·¾ì¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤ëÍ§¿Í¤È¤°¡¼¤Î´é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²¿¤«¤³¤Î2¿Í¤ÎÊª¸ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÁ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
Q.»Ï¤á¤Æ¤°¤ì¤ª¤¯¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥Ë¥ã¥ó¥Õ¥¹¥¡¼¤µ¤ó¡Ö¡Ø»×¤Ã¤¿¤è¤êÂÎ¤Ä¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£Í§¿Í¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤ó¤À¤Ê¤¢¤È¡£½éÂÐÌÌ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥É¥ª¥É¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤Ê¤Ç¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¾È¤ì²°¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
Q.¤°¤ì¤ª¤¯¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¡¢°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£
¥Ë¥ã¥ó¥Õ¥¹¥¡¼¤µ¤ó¡ÖÍ§¿ÍÂð¤Ë¸½¤ì¤¿¤È¤¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¤¬¼ê¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¤È¤¡¢Äñ¹³¤âÆ¨¤²¤â¤»¤º¤ËÊú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇºÇ½é¤«¤é½»¤ó¤Ç¤¤¤ë²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
Q.¥Ë¥ã¥ó¥Õ¥¹¥¡¼¤µ¤ó¤âÇ¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ë¥ã¥ó¥Õ¥¹¥¡¼¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¡£
¥Ë¥ã¥ó¥Õ¥¹¥¡¼¤µ¤ó¡Ö¥¦¥Á¤â»°ÌÓÇ¤È¥¥¸¥È¥é¤ÎÊÝ¸îÇ¤ò2É¤»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Ãç¤¬°¤¯¡¢¤±¤ó¤«¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£ÀºÅÙ100¡ó¤ÎÇ¸ì²òÆÉ¥¢¥×¥ê¤ä²ñÏÃ¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤±¤ó¤«¤ò¤·¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤è¡Ù¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Q.Ì¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ë¥ã¥ó¥Õ¥¹¥¡¼¤µ¤ó¡Ö¿Æ¤¬¶¦Æ¯¤¤Ç¤¤¤Ä¤âË»¤·¤¯¡¢Â÷»ù½êÅª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¤ª³¨ÉÁ¤¶µ¼¼¤ËÄÌ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿åËÏ²è¤Î»Õ¾¢¤Î¸µ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Õ¾¢¤¬¹âÎð¤Î¤¿¤á°úÂà¡£¿·¤·¤¯²¿¤«»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢Ìó10Ç¯Á°¤Î2015Ç¯¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤äÌ¡²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Q.ÁÏºî³èÆ°¤Çº£¸å¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ë¥ã¥ó¥Õ¥¹¥¡¼¤µ¤ó¡Ö²¿¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤â¥¤¥é¥¹¥È¤âÆüËÜ²è¤â¡£Æ«·Ý¤ä¥¬¥é¥¹ºÙ¹©¤Ê¤É¤â¡£¹â¹»À¸¤Î¤È¤¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤Ë¡ØÈþÂç¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ØÈþ½Ñ¤ÇÈÓ¤Ï¿©¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤á¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê²¿¤«¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢Ã¯¤«¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï2026Ç¯Ëö¤Ë¡¢¸¼¸÷¼Ò¤µ¤Þ¤«¤é»ä¤ÎºîÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¤¬È¯ÇäÍ½Äê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£ºî¤ò´Þ¤à¡¢Ç¤Ë´Ø¤¹¤ëºîÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó·ÇºÜ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï»ä¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¹ðÃÎ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿ÊÄ½¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Q.Ì¡²è¡Ö¤°¡¼¤Î¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥Ë¥ã¥ó¥Õ¥¹¥¡¼¤µ¤ó¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤ä¤³¤ì¤«¤éÊÝ¸îÇ¤ò·Þ¤¨¤ëÊý¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ê¤É¡¢³§¤µ¤ó¤«¤éËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¸î¤·¤¿Í§¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×