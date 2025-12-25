AOKIから、特殊な中綿を使用し軽量化したコートシリーズ登場、日本女子大で着用実験実施
特殊な中綿を使用し軽量化を実現した「エアリーウォームシリーズ」
この度新たに販売を開始した「エアリーウォームシリーズ」は、機能性中綿「SOUFFLE AIR(スフレエアー)」を使用したアイテム。
「SOUFFLE AIR(スフレエアー)」は、特殊な繊維を混ぜ込みふくらみを持たせることで、一般的な中綿よりも、かさ高かつ軽量化を実現。これにより、ふっくらした厚みがありながらも軽く、暖かいコートが完成した。
ノンキルト・ゆるトレンチコート・キルトコートミドル丈・キルトコートショート丈・キルトベストの5タイプ展開で、キルトコートショート丈とキルトベストはインナーとしても着用できる。
価格は、ノンキルトとゆるトレンチコートが3万2,890円、キルトコートミドル丈が2万6,290円、キルトコートショート丈が2万1,890円、キルトベストが1万7,490円。
また今回、「エアリーウォームキルトコート(ミドル丈)」と、同量の一般中綿を使用した比較コートにて、日本女子大学家政学部被服学科衣環境学研究室で20代の女性を対象とした着用実験を実施。同商品のほうが暖かく感じられることが確認された。
中綿以外は同じ仕様の2種類のコートを用いて、見た目の評価と着用感の評価を実施
