今季まで巨人２軍監督を務め、来季からオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー」に就任する桑田真澄氏が２１日、セ・リーグでは２７年からの導入が決まり、高校野球では来年の公式戦から実施される指名打者（ＤＨ）制について私見を語った。

自身はＰＬ学園の投手として５季連続で甲子園に出場し、優勝２度、準優勝２度。エースとして戦後最多の甲子園通算２０勝を挙げたが、打者としても清原和博に次ぐ２位タイの通算６本塁打を記録した。「僕も打席に立って、どれだけの気付きがあったか。『ここ（内角）に投げられて向こう（外角）があんなに遠く見えるのか』とか、『あそこに２球同じように投げられて、こっち来た時にこんな速く感じるのか』とかですね。そういう学びが投手になくなるのは、すごくマイナス」と反対とした。

さらに、自身が打席に多く立ってきた経験から、内角に投げ込む際には「ここは絶対に抜けちゃいけない」とより集中して投球していたという。ＤＨ制で投手が打席に立たなくなると「（投球が）無責任になると思うんですよ。（死球を）当てたって当て返されないので、どんどん打者に対して無責任な投球をすると思うんですよね」と、私見を明かした。

この日はジャイアンツタウンスタジアムで行われた「デジタル野球教室」のスペシャルコーチを務めた。硬式野球クラブに所属する中学生で、抽選から選ばれた３０人に対して「ラプソード」や「トラックマン」などＮＰＢ球団も使用する計測機器を活用しながら、助言を送った。