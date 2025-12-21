¡Ú£Í£Ì£Â¡Ûà°ÜÀÒ¾ÃÌÇ´íµ¡á¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤ÏÃ»´ü·ÀÌó¤ÎÊý¤¬ÆÀ¡©¡Ö¤à¤·¤í¹¬±¿¡£¿ôÇ¯¤Ç²Ô¤²¤ë¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç£Í£Ì£ÂµåÃÄ°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Î½êÂ°Àè¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Åö½é¤ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤ÇÂçÁèÃ¥Àï¡¢·ÀÌóµ¬ÌÏ¤âÆüËÜ¤ÎÌî¼ê¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¡Ö£¸Ç¯Áí³Û£±²¯£¸£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£¸£²²¯±ß¡Ë¡×¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤âÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¹â¤¤»°¿¶Î¨¡¢¼éÈ÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¸ò¾Ä´ü¸Â¤ÎÅìÉô»þ´Ö£²£²Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£²£°Æü¡ÊÆ±£²£±Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾ðÊó¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÃÇÊÒÅª¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡ÖÃ»´ü·ÀÌó¡×¤³¤½¤¬¸ò¾Ä¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£Á£Î£Ó£É£Ä£Å£Ä¡×¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÂ¼¾å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°¤¤ÏÃ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ã»´ü·ÀÌó¤Ï¤à¤·¤í¹¬±¿¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊóÆ»¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢£Í£Ì£Â¤ÎÅêµå¤òÂÇ¤ÁÊø¤·¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â½½Ê¬¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤»¤Ð¡¢£Æ£Á»Ô¾ì¤Ë½Ð¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ìÅÓÊý¤â¤Ê¤¤·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤µ¤¨»Ä¤»¤Ð²ÁÃÍ¤Ï²¿ÇÜ¤Ë¤âËÄ¤é¤à¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤â¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¾º³Ê¤·¤¿Åö½é¤ÏºÇÄãÇ¯Êð¤Î£µ£´Ëü£µ£°£°£°¥É¥ë¡ÊÌó£¶£²£°£°Ëü±ß¡áÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¡£¤½¤³¤«¤éÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¤Î¤·¾å¤¬¤ê¡¢£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È£±£°Ç¯Áí³Û£·²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£±£µ²¯±ß¡áÆ±¡Ë¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö£Í£Ì£Â¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÅß¤ËÃ¯¤â¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿°Ê¾å¤Î¶â³Û¤ò¿ôÇ¯¤Ç²Ô¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈàÇ°²¡¤·á¡£¾ò·ïÌÌ¤ò²¼¤²¤Æ¤Ç¤â¤Þ¤º¤Ï°ÜÀÒÀè¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Àè·è¤È¤·¤¿¤¬¡½¡½¡£