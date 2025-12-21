『BLEACH』最終クール来年7月放送決定 「千年血戦篇-禍進譚-」PV解禁
人気テレビアニメ『BLEACH 千年血戦篇』（ブリーチ）の最終クール『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』が、2026年7月よりテレビ東京系で放送されることが決定した。あわせてティザーPV、ビジュアルが公開され、物語はいよいよクライマックスへと迫り、最後の戦い、最終局面へと向かう。
【画像】すげぇ…見たことない！覚醒した一護＆雨竜の完全体『BLEACH』新場面カット
公開されたビジュアルには、キャッチコピー「嘗て、禍と呼ばれたものたちへ」とともに最後の戦いに挑む一護たちの姿が描かれている。
また、アニメ『BLEACH』の軌跡を振り返る特別企画「TV ANIMATION 『BLEACH』 THE STORIES」が始動。アニメ『BLEACH』公式YouTubeチャンネルで、死神代行篇〜千年血戦篇の第3クール「相剋譚」までを順次配信し、先駆けて本日からアニメ『BLEACH』の第１話の無料配信がスタートした。
「TV ANIMATION 『BLEACH』 THE STORIES」は、原作・久保帯人が描いた歴代の黒崎一護が連なるイラストを、アニメイラストとして新たに描き連ねるスペシャルビジュアルの解禁を皮切りに、『BLEACH』公式YouTubeチャンネルでのアニメ無料配信や歴代OP＆ED映像の公開、各篇のメインキャストを集めた座談会インタビュー動画の公開など盛りだくさんで展開される。
『週刊少年ジャンプ』で2001年から2016年まで連載していた『BLEACH』は、死神・朽木ルキアと出会い、死神の力を得た主人公・黒崎一護と、その仲間たちの活躍を描いたストーリー。
コミックスの累計発行部数は１億3000万部以上で、ゲーム化、2018年に福士蒼汰主演で実写映画化もされたほか、テレビアニメが2004年〜2012年まで放送された。最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022年10月〜12月に第1クール、2023年7月〜9月に第2クール、2024年10月〜12月に第3クールが放送。そして、最終クールである『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』が2026年7月より放送される。
『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』では、一護は雨竜の真意を知り、互いに信じあう友として、世界を護る決意を新たにする。そして、『全知全能』をも越えた存在となったユーハバッハ。三界の存亡を懸けた壮絶な戦いは終焉へと向かい、「混沌の禍を進んだ先に待つのは絶望か希望か」死神と滅却師、千年に亘る血戦の果てを描く。
