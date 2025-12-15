「冬コーデ重たく見える」→ 回避！【GU】40・50代が即こなれる♡「ブラウン色パンツ」

冬の服装はダークトーンに傾きがちで重たく見える……。そんな時は「ブラウン」を取り入れれば解決できるかも！ 柔らかな印象のブラウンは、ダークトーンのアイテムとも相性がよく、コーデに抜け感と軽やかさを添えてくれます。そこで今回は【GU（ジーユー）】でゲットできる「ブラウン色パンツ」をご紹介します。トップスは黒・白・グレーといった定番色でOK。それでいて、いつもの着こなしがぐっとあか抜けて見える優秀アイテムです。

冬コーデを格上げするブラウンに注目！

【GU】「コーデュロイバレルレッグイージーパンツ」＜ブラウン＞\2,990（税込）

明るめのブラウンカラーで、重たく見えがちな冬コーデも軽やかに仕上がるコーデュロイパンツ。バレルシルエットの絶妙な丸みや、コーデュロイの表情がこなれ感を演出します。スタッフのNatsukiさんの「冬素材で合わせるときはどこかにツヤを入れるのがマイルール」というコメントもぜひ参考にしてみて。

大人可愛いカジュアルコーデにもマッチ

ブラウンは抜け感づくりが得意な色。白のセーターと合わせると軽やか ＆ 上品な冬コーデが完成します。スタッフのKumikoさんは「ワイドだけどタック付き＆裾を程よくすっきり見せてくれるからとってもシルエットがキレイ」と絶賛！

