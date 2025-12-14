ウクライナ侵攻後のクラシック界

ロシアのウクライナ侵攻は、アメリカによる和平案が提示され、協議がつづいているものの、やはり一筋縄ではいかないようだ。このまま越年は確実と思われる。

【写真で見る】英国の超名門・RBOの「舞台に上げるな！」…反対デモも起こったネトコ主演の注目の舞台

2022年2月24日のロシアの侵攻開始以来、クラシック音楽界でも、一斉にプーチン批判が巻き起こった。西側のオーケストラや歌劇場は、プーチン＆ロシアへの反対意志を表明しないアーティストを、続々と降板させた。

そのなかで、最も注目を浴びたのが、ロシアの人気指揮者、ヴァレリー・ゲルギエフだった。ゲルギーの愛称で知られ、ロシア国内ではマリインスキー劇場の芸術監督・総裁、西側では、ロンドン交響楽団やミュンヘン・フィルハーモニーの首席指揮者、さらにはウィーン・フィルハーモニーも指揮。世界最高峰の歌劇場、ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場にも登場した。カラヤン亡きあと、世界楽壇の新“帝王”の貫禄さえ漂わせていた、

だが彼は、プーチンと数十年におよぶ交流をもつ“親友”同士だった。それゆえ、ウクライナ侵攻がはじまってもプーチン支持は、変えなかった。

2008年にはプーチン大統領より勲章を贈られたネトレプコ

西側の楽団や劇場は一斉に意思表示を求めたが、ひたすら沈黙。かくして“帝王”ゲルギーは、所属事務所をはじめ、すべての楽団・劇場・音楽祭から解雇・降板させられた。来日公演も中止となった。

ところが、そんな窮状を見かねた“親友”プーチンが「そんなに仕事がなくなったのでは、気の毒だ」といわんばかりに、2024年7月、ボリショイ劇場の指揮者に就任させた。報道によれば、2029年までの任期で、ギャラは約500万ドル（約7億7000万円）！ これが火に油を注ぐこととなり、ゲルギーは、西側音楽界から完全に姿を消す結果となった。

それでも2025年夏には、イタリアの音楽祭に出演することが発表され、そろそろ“雪解け”かと思われた。ところが、実はその音楽祭がEU（欧州連合）の援助を受けていたものだから、たちまち抗議が発生し、またも降板となった。

さて、そんなゲルギーが見出し、育て上げた世界的オペラ歌手が、アンナ・ネトレプコである。日本のファンの間では「ネトコ」の愛称で知られている。美しい容姿、圧倒的歌唱力と演技力、幅広いレパートリー。特にメトロポリタン歌劇場（通称MET）での人気はすさまじく、長年、同歌劇場の人気スターだったルネ・フレミングが高年齢に至って出演を減らしてきたのに対し、一挙にとってかわって、新たな“METの歌姫”として君臨していた。

だが、ネトコには、もうひとつ、少々やっかいな愛称があった。彼女は、“プーチンの歌姫”でもあったのである。

なぜ“プーチンの歌姫”と呼ばれるのか。

いったい、ネトコとプーチンは、どんな関係だったのか。ロシア情勢に詳しい外信部記者に解説してもらった。

「ネトレプコ嬢とプーチン大統領が近い関係にあったのは事実です。過去の大統領選挙では、おおやけに応援活動をして、彼女は〈ロシア人民芸術家〉の称号を受けています。また、2014年のロシアによるクリミア併合のときには、併合を支持する声明に署名しています。いまでもネットを検索すると、プーチンと仲良く一緒に写っている写真が出てきますよ」

それでも、2022年のウクライナ侵攻にあたっては、Facebookで反対の意思を表明したという。

「問題はその先で、侵攻そのものには反対するものの、プーチンに対する態度は表さないのです。世界中のオペラハウスから、“プーチン政権をどう思っているのか”と意志表示を求められても、どうもはっきり表明しない。その結果、メトロポリタン歌劇場から“解雇”されるという、衝撃的な事態に発展しました」

METに“解雇”されるということは、事実上、世界のオペラ界から締め出されたようなものである。いまMETは、公演をライブ映像でおさめて世界中で公開する「METライブビューイング」を大成功させている。これによって、オペラ歌手は、声と顔と名前を世界中に売り込むのである。舞台に出られないということは、そのライブビューイングにも出演できないわけで、知名度を失うことにもなりかねない。

METで20年以上にわたって総裁をつとめている“ボス”、ピーター・ゲルブは、徹底的な反プーチン派である。ウクライナ侵攻がはじまるやすぐに、劇場としてのウクライナ連帯を表明し、公演前にはウクライナ国歌を斉唱させ、チャリティーコンサートを開催、ウクライナ人によるオーケストラまで結成した。それだけに、煮え切らないネトコの態度は許せなかったようだ。しかも、稼ぎ頭だった“METの歌姫”が、実は“Putin’s Diva（プーチンの歌姫）”だったのだから。

METのゲルブ総裁が、そのような態度に出たことで、世界中のオペラハウスや音楽祭も、ネトコを締め出す結果となった。

「ネトレプコは、この仕打ちが、相当悔しかったのでしょう。METに対し名誉棄損・契約不履行で、約35万ドル（約5500万円）を請求する労働争議（事実上の訴訟）をおこしています」

このあとは、世界中で“泥沼”の混乱状態がつづいた。世界各地で彼女の公演がキャンセルとなった。時折、実施される公演があると、反プーチン派が会場に押し寄せ、抗議活動を展開した。

「あまりに混乱がつづくので、彼女は、二度にわたって声明を発表しています――〈私はこの侵攻に反対する。私はロシアを愛しており、ウクライナにも友人が多くいるので、つらい。しかし、芸術家に政治的な意見を言わせ、母国を批判させることは、よくない。私は政治家ではない。いまはオーストリアに住んで（反プーチンの）同国に納税している〉といった内容でした。要するに、やはり、侵攻には反対するが、プーチン個人に対しては悪くいいたくない、というニュアンスでした。これで彼女の音楽界における地位は、決定的になりました」

そしてついに、ロイヤル・オペラに出演

ウクライナ侵攻〜ネトコ“排斥”から3年が過ぎた。その後、彼女は少しずつ公演を再開させ、モンテカルロ歌劇場、スカラ座、ヴェローナ音楽祭などで、相変わらず衰えない見事な喉を披露してきた。

そして2025年夏、ネトコをめぐる新たな“衝撃”が、伝えられた。イギリスの名門、コヴェントガーデン王立歌劇場（通称「英国ロイヤル・バレエ＆オペラ」＝RBO）、2025/26年シーズン幕開けの「トスカ」と「トゥーランドット」に主演すると発表されたのだ。

RBOは、その名のとおり、英国王室がパトロンである。そんな名門に、世界中で批判の声にさらされている歌手が出演する――そもそも、今シーズンは、新しい音楽監督、ヤクブ・フルシャの初お目見えである。初日の10月1日「トスカ」は、そのフルシャの初指揮、さらに同劇場のオペラ総監督オリバー・ミアーズ自身による新演出だ。歌舞伎でいえば顔見世にあたる、今シーズンの意気込みを示す予告編のような、重要なステージなのだ。それを、ネトコに委ねるとは……。

もうひとつ“衝撃”だったのは、その舞台が、映像に収録されることだった。RBOは、「METライブビューイング」同様、舞台映像に、たいへん力を入れている。「Royal Ballet and Opera in Cinemas 英国ロイヤル・バレエ＆オペラinシネマ」である。ライブビューイングとして全編が映像収録され、世界19カ国、953館で公開されるのだ。その舞台に出るということは、世界中にいまの自分をさらすことを意味する。

案の定、この出演に対し、イギリスでは賛否両論が巻き起こった。ウクライナ系の芸術家や超党派の国会議員団、ニュージーランドの元首相ヘレン・クラークら約50人は、RBOに対し、ネトコを降板させるよう要請した。特にクラーク元首相は「彼女こそ、戦争犯罪者による政権の、文化プロパガンダの象徴である」とまで断じた。

それでもネトコは沈黙を守り、RBOは予定通りのキャストで公演を実施すると発表。周辺には、小規模ながらデモ隊も押し寄せたが、10月1日、RBOは「トスカ」の幕を開けた。

プッチーニの「トスカ」といえば、政情不安な1800年のローマを舞台に、歌姫フローリア・トスカをめぐる三角関係をドラマティックに描いた、まさに、“オペラの中のオペラ”である。上演時間も短いので見やすい。全3幕、正味ほぼ2時間（休憩を入れると約3時間）。物語も単純で、美しい旋律が次々に登場する、初心者でも十分楽しめるオペラだ。

ネトコにとってトスカ役は、世界中で何度も演じて歌ってきた、自家薬籠中の演目である。だが、今回ばかりは、いままでとは、わけがちがう。さんざん批判され、外にはデモ隊が押し寄せている。もしかしたら、客席に反対派がいるかもしれない。しかも世界中で「映像」として上映される。これほどの大舞台も、ひさびさだ。初日をしくじったら、シーズン全体のイメージもこわしかねない。責任重大である。

その「映像」が、12月19日（金）〜25日（木）の1週間限定で、日本でも上映される。果たして、出来は、どうだったのか。ひと足はやく試写で鑑賞した、クラシック興行関係者に、聞いてみた。

ネトレプコ、圧倒的名演

「もう、言葉を失うほどの素晴らしさでした。ネトレプコの決意と度胸に、涙が出ました」

かなり興奮さめやらぬ様子である。しかしまず、オリバー・ミアーズによる新演出について。

「このオペラは、3幕とも実在するローマ市内の施設が舞台ですが、時代設定を、1800年から、近現代に移しています。第1幕は、聖アンドレア・デッラ・ヴァッレ教会の中。ところが、内部が破壊されているのです。幕間のスタッフ・インタビューによると、長距離ミサイルの攻撃を受けたんだそうです。後半では、住居を失ったとおぼしき避難民がなだれ込んできて、爆音が響き、煙が舞い上がります。これ、どう見ても、ガザ地区か、ロシアの攻撃を受けているウクライナを想像してしまいます」

もちろん、これがウクライナ侵攻をイメージしているというような説明は、おおやけには、一切ない。

「第2幕のファルネーゼ宮殿（現フランス大使館）、トスカに関係を迫るワルの警視総監スカルピアは、ズボンのベルトを外しかけて、レイプ寸前の行為に及びます。かなりの独裁者ぶりが強調されており、考えすぎかもしれませんが、プーチン大統領を模しているような気が、しないでもありませんでした。これに対し、トスカはついに我慢できずに、スカルピアを卓上のナイフで刺殺するのが、一般的な演出です。しかし今回は、別の意外な方法で殺害するのです。ここは、『トスカ』をご存じの方だったら、ちょっと驚くでしょう」

そして第3幕は、有名な観光名所、サンタンジェロ城の屋上で、最後にトスカは、ここから投身自殺をはかって幕となるのだが……。

「幕が上がったら、ここも驚く方が多いと思います。あえていいませんが、少なくとも城の屋上ではなくて、“室内”なのです。では、どういう部屋なのか。ここで、どうやって、処刑や投身自殺がおこなわれるのか――実際にスクリーンで観るまでの、お楽しみとしておきましょう」

というわけで、肝心のネトコは、どうだったのか。

「圧巻のひとことです。正直いうと、見事な体格に“変貌”していました。マツコ・デラックスを二回りほど小さくしたようでした。METに出演していた最後のころから、そうなりつつありましたが、この数年間、かなりのストレスだったのではないでしょうか。これ以上“変貌”したら、役柄が限定されるであろうと思われる、ギリギリのところまで来ています。しかし、そんな外見などはどうでもよくなる、見事な演技と歌唱でした」

トスカといえば、第2幕でうたうアリア「歌に生き愛に生き」が有名で、最大の聴かせどころである。

「恋人を助けるために、スカルピアの言いなりにならねばならないことを嘆くアリアです。〈わたしは、ただ歌を歌い、神への愛に生きてきただけです。悪いことは、一度もしていません。貧しいひとたちに、施しもしてきました。なのに神よ、なぜこのような報いを受けるのですか〉――これは、まさにここ数年のネトレプコの心情そのもので、歌と彼女の身の上が重なり、尋常でない感動に襲われます。もちろん、声も十分に伸びて、しっかりした歌唱です。要するに、トスカを演じることが、彼女の、現在の態度表明だったのです。アリアで爆発的な拍手とブラボーを浴びても、彼女は泣きません。毅然とした表情のまま、客席を見つめています。すごい女性だと思いました。そのあと、独裁者スカルピアを殺害するシーンでも“見なさい、これがわたしの本心よ”といわんばかりの演技を見せます」

ネトコのファンだったら、ご存じだろう。彼女は昨年、テノール歌手の夫、ユシフ・エイヴァゾフと離婚した。エイヴァゾフは、アゼルバイジャン出身で、現在、同国の国立歌劇場総監督もつとめている。ところが、アゼルバイジャンは、ウクライナを支援する一方、ロシアとも関係を保つ、一種の“バランス外交”をつづけている。そういう国の夫がいると西側での活動が制限されるので、ネトコは離婚を決意したのでは……と見る向きもあるようだ。

「残念ながら、今回の映像には、いつものような出演者インタビューはナシで、スタッフ・インタビューだけです。ネトレプコの話も聞けませんし、司会者も、ほかのスタッフも、一切、微妙なコメントは口にしません。それだけに、ちょっとモヤモヤしないでもありませんが、終演後のカーテンコールでは熱狂的なブラボーです。聴こえなかったのかもしれませんが、ブーイングもなかったような気がします。ここでも、彼女の堂々とした態度は、実に感動的でした。“同情してくれなくて、けっこう。わたしはわたしの道を行く”といっているようでした。今回のRBO出演で、彼女は、見事な“本格復帰”をとげたと思います」

あらためて述べるが、この映像「英国ロイヤル・バレエ＆オペラ in シネマ 2025/26」の「トスカ」、日本では12月19日（金）〜25日（木）、TOHOシネマズ日本橋ほかで、1週間のみの限定上映である（配信は、ない）。ぜひ、METのゲルブ総裁にも、ご覧いただきたいものである（劇場や時間などの詳細は、公式HPで確認を）。

