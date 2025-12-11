東京都の小池百合子知事が、日本で初めて誕生した女性首相への嫉妬心を抑え切れないご様子という。

＊＊＊

【写真を見る】33年前にはこんな姿で… ミニスカから美脚をのぞかせる「小池百合子氏」

“失礼過ぎる”と炎上

「11月19日、高市早苗首相が誕生して以降初めて、永田町の首相官邸で面会した。この様子を伝えたニュース映像がSNSで拡散されると、小池氏への批判が相次ぎました」

とは政治部デスク。ヤリ玉に挙げられたのは、都知事の高市首相への態度だ。

「首相の深々と頭を下げたあいさつに対し、小池都知事のそれは軽い会釈でした。不遜に見える姿がネットを中心に“失礼過ぎる”“嫉妬とねたみの表れ”などと評され炎上しました」

日本初の女性首相に嫉妬心？

政府広報オンラインでその一部始終を確認すると、都知事は握手を交わして着席する際、首相ほどではないものの頭は下げている。

もっとも都庁の幹部は、

「憲政史上初となる女性首相の座を狙っていた小池さんにすれば、高市さんに先を越されて面白いはずがない。一応、礼は尽くしたということでしょうが、立場的には首相より先にしっかり頭を下げるべきでした」

「怖くて話しかけられない」

都知事に近い関係者は、「高市さんが首相に就任して以来、都知事は常にピリピリムード。怖くて話しかけられない」と肩をすくめる。

都庁担当記者が解説する。

「今後、都知事は高市政権への批判を強める構えとみられます。彼女は政府と対立する構図を描くことで、自身の存在をアピールする手法を得意としてきましたからね。ただ、高市政権の支持率は7割前後の高水準を維持しており、ヘタに批判すれば世間に“小池都知事が高市首相に難癖をつけている”とネガティブに受け止められかねません」

その都知事が批判材料とするのが、自民党が連立を組む日本維新の会が掲げる“副首都構想”という。

「維新の念頭には“悲願”の大阪都構想があり、自維政権は来年の通常国会での関連法案成立を目指しています。副首都に指定された都市は税制面での優遇措置など多大な恩恵を被れるので、多くの企業が東京都から流出する可能性が高い」（同）

都知事は法人住民税や法人事業税など、地方税の減収を憂慮しているそうで、

「都知事は年間6兆円超の巨額税収を影響力の源泉としてきました。“東京一極集中”を解消するために税収が減る事態など、あの人は絶対に受け入れませんよ」（同）

2年半後の都知事選

高市首相を強く意識するとみられる都知事には、いまだ国政復帰への色気がくすぶっているのか。

前出の都庁幹部は言う。

「いまは考えにくい。都庁内では、小池さんが2年半後の都知事選にも出馬するともっぱらのうわさですから」

理由は公明党との関係で、

「話題の東京アプリでは、都民1人当たり1万1000ポイント（1ポイント＝1円相当）を付与する方針です。当初は7000ポイントの予定でしたが、都知事は政府の物価高対策に対抗したい公明党の意向を受けて4000ポイントを上乗せした。次期選挙も公明党の組織力を頼るつもりなんでしょう」（同）

都知事には“後継者を育てていない”という冷ややかな声も。当面は官邸と都庁のさや当てが見られそうだ。

「週刊新潮」2025年12月11日号 掲載