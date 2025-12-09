日本プロ野球機構（ＮＰＢ）は９日、第４回の現役ドラフトを行い、移籍が決まった１２選手を発表した。各球団、２巡目指名はなかった。

阪神・井上広大外野手がロッテへ、阪神はヤクルト・浜田太貴外野手を獲得した。ポテンシャルを秘めた右の長距離砲が移籍となったが、ヤクルトから通算１８本塁打の２５歳が加入した。

巨人は日本ハムから左腕の松浦慶斗投手を獲得し、菊地大稀投手が日本ハムへ。西武は平沼翔太外野手がオリックスへ移り、オリックス・茶野篤政外野手を獲得。巨人＆日本ハム、ＤｅＮＡ＆中日と同じく両球団で入れ替えた形となった。

ソフトバンクは１９年ドラ１・佐藤直樹外野手が楽天入りとなった。

▽移籍選手は以下（前所属球団）

巨人・松浦慶斗投手（日本ハム）

ヤクルト・大道温貴投手（広島）

ＤｅＮＡ・濱将乃介外野手（中日）

中日・知野直人内野手（ＤｅＮＡ）

阪神・浜田太貴外野手（ヤクルト）

広島・辰見鴻之介内野手（楽天）

日本ハム・菊地大稀投手（巨人）

楽天・佐藤直樹外野手（ソフトバンク）

西武・茶野篤政外野手（オリックス）

ロッテ・井上広大外野手（阪神）

オリックス・平沼翔太外野手（西武）

ソフトバンク・中村稔弥投手（ロッテ）