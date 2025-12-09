【現役ドラフト一覧】１２選手が移籍 阪神・井上がロッテへ 巨人は日本ハム・松浦を獲得 鷹１９年ドラ１佐藤が楽天へ
日本プロ野球機構（ＮＰＢ）は９日、第４回の現役ドラフトを行い、移籍が決まった１２選手を発表した。各球団、２巡目指名はなかった。
阪神・井上広大外野手がロッテへ、阪神はヤクルト・浜田太貴外野手を獲得した。ポテンシャルを秘めた右の長距離砲が移籍となったが、ヤクルトから通算１８本塁打の２５歳が加入した。
巨人は日本ハムから左腕の松浦慶斗投手を獲得し、菊地大稀投手が日本ハムへ。西武は平沼翔太外野手がオリックスへ移り、オリックス・茶野篤政外野手を獲得。巨人＆日本ハム、ＤｅＮＡ＆中日と同じく両球団で入れ替えた形となった。
ソフトバンクは１９年ドラ１・佐藤直樹外野手が楽天入りとなった。
▽移籍選手は以下（前所属球団）
巨人・松浦慶斗投手（日本ハム）
ヤクルト・大道温貴投手（広島）
ＤｅＮＡ・濱将乃介外野手（中日）
中日・知野直人内野手（ＤｅＮＡ）
阪神・浜田太貴外野手（ヤクルト）
広島・辰見鴻之介内野手（楽天）
日本ハム・菊地大稀投手（巨人）
楽天・佐藤直樹外野手（ソフトバンク）
西武・茶野篤政外野手（オリックス）
ロッテ・井上広大外野手（阪神）
オリックス・平沼翔太外野手（西武）
ソフトバンク・中村稔弥投手（ロッテ）