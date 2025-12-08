¡Ö°ì½Ö½÷¤Î»Ò¤«¤È¡×¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¡Ê29¡Ë¡¢·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö»°ÅÙ¸«¤¯¤é¤¤¤·¤¿¡×¡ÖÁé¤»¤¿¡©¡×
¡¡3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡Ê29¡Ë¤¬¡¢¼«»£¤ê¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÊÌ¿Í¡×Âç¿¹¸µµ®¤Î·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2025Ç¯9·î¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Çºî¶Ê²È¡¦¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤ò±é¤¸¤¿ºÝ¤Î·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¿¹¡£¡Ö¤Û¤ó¤È¤¹¤´¤¤¡ªÊÌ¿Íµé¡ª¡ª¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°ì½Ö½÷¤Î»Ò¤«¤È¡×¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡12·î6Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤ÎË¹»Ò¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÊÌ¿Í¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°ì½Ö½÷¤Î»Ò¤«¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡Ö»°ÅÙ¸«¤¯¤é¤¤¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤Ã¤¯¤ó¡¢Áé¤»¤¿¡©¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë