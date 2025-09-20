妊娠生活も後期に入り、出産に向けて準備が本格化。夫婦で赤ちゃん用品を話し合う中、母からは「必要なものはお祝いとして買うわ」と温かな申し出が。一方、義父は「夫婦で揃えろ」と突き放すばかりで、彩花の心は冷えていきます。母は義父への不信感を募らせ、ついに強い言葉で不満をぶつけました。義父の不器用さを理解したい気持ちと、母の怒りに板挟みになる彩花。両家の溝は埋まるどころか、さらに深まっていきました。『実母