“あざとランジェリー”伊藤桃々が美谷間を披露 胸元を華やかに…視線を奪う華やかさを
伊藤桃々がプロデュースするランジェリーブランド「Rosem◇」（◇＝ハート）に、新色のホリデーラインが登場した。公開された最新ビジュアルでは、ジュエリーのように輝くディテールをまとった“あざとランジェリー”を着用し、華やかでロマンティックな魅力を存分に放っている。
【写真】Tバックスタイルも！新作ランジェリーで色気たっぷりな伊藤桃々
今回の新作は、聖夜にふさわしいドラマティックな「ルビーレッド」と、雪の純白を思わせる「ロマンティックホワイト」の2色展開。伊藤が色気のある表情で着こなすビジュアルは、視線を奪う華やかさに満ちている。
ルビーレッドは、ラメ刺繍がきらめくホリデーらしいデザインが特徴だ。胸元にはクロスコードが配置され、自然で美しい谷間を演出。中央には宝石のように輝く大きなチャームが揺れ、胸元を瞬時に主役へと引き上げる。大胆さと可愛さが同居した仕上がりで、聖夜を彩るドラマティックな雰囲気に寄り添う。
一方のロマンティックホワイトは、雪のように儚い世界観をまとった1枚。胸全体を覆うエンブレースはオールラメ糸で繊細に刺繍され、冬らしい透明感を放つ。腰に沿う華奢なコードが360度の美しさを引き立てると同時に、視覚的なスタイルアップ効果も兼ね備えている。純粋さとセンシュアルを両立させた、今季ならではの特別なデザインだ。
どちらのカラーも、華やかなイベントが増えるホリデーシーズンに向けて仕上げられており、身につける人自身を主役へと導く一着となっている。伊藤がプロデュースを続けてきたRosem◇らしい、甘さと色気のバランスが光る新コレクションだ。
伊藤は、2000年12月16日生まれ、静岡県出身。Abemaの番組『オオカミくんには騙されない』への出演をきっかけに注目を集め、その後、雑誌『egg』や『小悪魔ageha』の専属モデルとして活躍。2025年夏にはAbemaの番組『シャッフルアイランドseason6』に参加。さらに、自身のアパレルブランド「Cheri mi」を立ち上げたほか、カラーコンタクトやシャンプー・トリートメントなどのプロデュースも手がけている。
【写真】Tバックスタイルも！新作ランジェリーで色気たっぷりな伊藤桃々
今回の新作は、聖夜にふさわしいドラマティックな「ルビーレッド」と、雪の純白を思わせる「ロマンティックホワイト」の2色展開。伊藤が色気のある表情で着こなすビジュアルは、視線を奪う華やかさに満ちている。
一方のロマンティックホワイトは、雪のように儚い世界観をまとった1枚。胸全体を覆うエンブレースはオールラメ糸で繊細に刺繍され、冬らしい透明感を放つ。腰に沿う華奢なコードが360度の美しさを引き立てると同時に、視覚的なスタイルアップ効果も兼ね備えている。純粋さとセンシュアルを両立させた、今季ならではの特別なデザインだ。
どちらのカラーも、華やかなイベントが増えるホリデーシーズンに向けて仕上げられており、身につける人自身を主役へと導く一着となっている。伊藤がプロデュースを続けてきたRosem◇らしい、甘さと色気のバランスが光る新コレクションだ。
伊藤は、2000年12月16日生まれ、静岡県出身。Abemaの番組『オオカミくんには騙されない』への出演をきっかけに注目を集め、その後、雑誌『egg』や『小悪魔ageha』の専属モデルとして活躍。2025年夏にはAbemaの番組『シャッフルアイランドseason6』に参加。さらに、自身のアパレルブランド「Cheri mi」を立ち上げたほか、カラーコンタクトやシャンプー・トリートメントなどのプロデュースも手がけている。