天音かなた、ホロライブ卒業を発表 6周年記念日の12月27日で 卒業理由も明かす「復帰や転生の予定はありません」
ホロライブは2日、公式サイトを更新。所属するVtuber・天音かなたが12月27日をもって卒業することを発表した。
サイトでは「日頃より『ホロライブプロダクション』を応援いただき、誠にありがとうございます。このたび、2025年12月27日をもちまして、VTuberグループ『ホロライブ』所属の『天音かなた』が卒業することとなりましたので、お知らせいたします」と報告。
続けて「『天音かなた』はホロライブ4期生としてデビュー後、約6年間の期間にわたり多方面で活躍し、ホロライブプロダクションの発展に貢献いただきました。ファンや関係者の皆様におかれましては、心苦しいお知らせではございますが、これまで温かいご支援をいただいたこと、心より感謝申し上げます」と伝えている。
ファンレターの受付は、27日まで。メンバーシップやメンバーシップ限定コンテンツの公開期間は、来年3月27日までと発表された。
天音もXを更新。文面を掲載した。そこでは「いつも応援してくれている皆、そしてへい民（ファンネーム）へ。突然の発表になってしまい、本当にごめんなさい。この度天音かなたは、2025年12月27日（6周年記念日）をもちましてホロライブを卒業することになりました」と報告した。「今回の卒業理由について、事実ベースでお伝えします」と3つの理由があったといい、「当初想定された領域を大きく超える業務外のタスクが何度も発生したこと」「その結果、自分の活動が回らないほど負荷が集中する期間が続いたこと」「仕事の負荷による心身の状態から活動の継続が難しいと感じるようになったこと」が理由となったという。
続けて「これらの状況は数年前から事務所に相談をしていました。ただ、解決には組織全体の仕組みの見直しが必要になる課題があり、健全な活動を続けることが難しいと判断し、卒業を決断しました。この卒業は突然決まったことではなく、数ヵ月前に決定しています。しかし、卒業に関するリークなどの情報漏洩を防ぐことを目的として、情報管理を徹底し、ホロライブのメンバーも、多くの運営スタッフも、皆と同じタイミングでこの発表を知っています。そのため卒業に関連した公式動画、歌ってみた、卒業LIVEへのゲスト出演などはありません。こちら理由は情報漏洩防止のみで、他意はありません」と伝える。重ねて「これらの取り扱いは、カバー株式会社と天音かなた双方の合意のもと行ったものです」とする。
また「卒業後のかなたについて」として「復帰や転生の予定はありません。SNSについても、プライベートを含めて公式アカウント以外は一切存在しません。今後、かなたを騙るアカウントや匂わせなどがあった場合は、すべて偽物・なりすましですのでご注意ください」と断言。「ホロライブには自分のすべてを懸けてきました。人生を変えてくれた大切な場所で、本当はまだまだ挑戦したかった気持ちがあります。このような結果になってしまい、ごめんなさい」と改めてファンに謝罪した。
文面は2枚目に続き「僕は歌が大好きです。アイドルが大好きです。インターネットが大好きです。そしてVTuberの文化が大好きです。みんなのお陰で、大好きなホロライブで、楽しくて幸せな時間を6年間も送ることができました。デビューしてからの毎日は、以前の自分には想像もつかなかったほどありがたくて、激動の日々でした。僕だけの力とは一切思いません。ホロライブに入らなければこんなにいろんな経験はできていないと思っています。とても恵まれていました」と心境を記す。
「ソロライブをしたときや、アルバムを発売したとき、日々の配信を終えたとき、ふとしたときに、頑張ってきて良かったなあ、みんなのお陰だなあと、みんなへの感謝が浮かびます。いろんなイベントも、自分が想像つかないほどたくさんの人が動いてくれていること。その理由は、みんなの応援であること。応援してくれるへい民に、ずっとずっと感謝を忘れないようにと思ってきました」と感謝の思いも書きながら「本当は活動し続けることが恩返しだったのに、ごめんなさい。自分にとってのアイドルとしての美学があり、活動へのこだわりや思いが強く、本当に本当に不器用な僕でしたが、懲りずに応援してくれてありがとう。みんなと出会えたこと、アイドルとして活動できたことは、一生忘れられない自分の誇りになりました。あなたたちのコメントやかけてくれた言葉、いただいた手紙の内容は必ず走馬灯に出ると思います。おまえらのこと一生忘れてやらないぞ。大好きだ！」とファンに思い。
最後に「天音かなたの活動は12月27日が本当に最後になります。6年間ありがとうございました。残り少ない時間になりますが、ぜひいっぱい見てください！一緒に楽しんでください！また明日の配信で会おう」と結び、最後は直筆のサインを記し、締めた。
