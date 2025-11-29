飲食店やコンビニ、スーパーなどのレジで、会計をした店員に対し、普段あなたはお礼を言いますか？ それとも言わないですか？ 「会計後、店員に『ありがとうございます』と言うか、言わないか」については、SNSで定期的に議論が巻き起こっています。「絶対に言う」「毎回言うよ」「最低限のマナーでしょ」という“言う派”と、「言うの恥ずかしい」「そもそも言う必要ある？」「言わなくていいと思う」という“言わない派”に分かれており、賛否あることがうかがえます。

この「店員にお礼を言うか否か」について、マナーの専門家は“正解”をどう考えるのでしょうか。ヒロコマナーグループ代表で、企業価値を高める人財育成コンサルティングをはじめ、皇室のマナー解説やNHK大河ドラマ「龍馬伝」、NHKドラマ「岸辺露伴は動かない 富豪村」、同シリーズ最新作「密漁海岸」のマナー指導などでも活躍するマナーコンサルタント・西出ひろ子さんに見解を聞きました。

「必要性」で考えるのではなく…

Q.会計後に客が店員に「ありがとうございます」とお礼を言うことについて、マナーの専門家として、どのように思われますか。SNS上では「言う派」「言わない派」で賛否が分かれているようです。

西出さん「会計後に、お客さんがお店の人に対して『ありがとうございます』とお礼を言うことは、美しい光景だと感じます。たとえ、こちらがお金を払う立場であったとしても、お店の人が対応してくださったことなどに対して、感謝の気持ちを伝える人には、因果応報として『ありがとうございます』というプラスの言葉が返ってくることでしょう。

ただし、会計後の店員にお礼を言うか、言わないかは、その人の自由だと思います」

Q.マナー的観点からみて、会計後にお礼を言った方がいいのでしょうか。中には「必要性」に疑問を持つ声もあるようです。

西出さん「マナーという観点からは、お礼を伝えることはよいことだといえるでしょう。ただし、それは強要することではありません。本来、マナーは相手の立場に立つ思いやりの心です。マナーはルールではありませんから、それが必要か否かと決めつけることでもないと考えます。

お礼を言うことに対する必要性の視点ではなく、マナーという視点で考えた場合、お店の人の立場に立った際に、お礼を言われて不快な思いをする人はほぼいらっしゃらないのではないかと考えます。反対に、うれしいと感じる人の方が多いのではないでしょうか。そうであれば、相手がプラスに感じる言葉を伝えることに問題はないでしょう」

Q.「カスタマーハラスメント（カスハラ）」が問題となることが増加している昨今、店での振る舞いや店員への言葉遣いについて、客側はどのようなことを意識するとよいでしょうか。

西出さん「マナーは、相手の立場に立つ思いやりです。自身が客側の場合は、お店やその企業側の立場にも立つ気持ちが大切ですね。自分を相手の立場に置き換えたことを想像することで、『ありがとう』と言ってもらえるとうれしいと感じたり、カスハラと言われかねない言葉を言われると少なくとも愉快ではなかったりするでしょう。このような想像力を働かせてみた上で、店員に不快を与えない表情や態度、言葉遣いを意識すると、カスハラ自体がなくなると考えます。

いつ何時、自分がお店側の立場になるか分かりません。日頃から、お互いさまの精神で、互いにそれを当たり前を思わずに感謝し合い、相手を不快にしない表情、態度、あいさつ、言葉遣い、身だしなみという“マナーの基本5原則”を意識し、表現することで、カスハラなどのトラブルは起きない社会になると信じています」