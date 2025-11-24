544万円から！ 日産「新スカイライン」発売へ！ パワフルなV6ターボ搭載＆「GT-R」の“ワンガンブルー”新採用！ 専用スポーティデザインの限定車もある「最新FRセダン」とは！

日産「新スカイライン」発表！

日産は2025年10月27日、「スカイライン」の一部仕様を向上するとともに、400台限定の特別仕様車「400R Limited」を発表しました。

注文受付は2025年11月13日から開始され、納車は12月18日より順次おこなわれます。

「スカイライン」の特別限定車「400R Limited」

【画像】超カッコいい！ これが日産「新スカイライン」です！（30枚以上）

スカイラインは、1957年4月の初代デビュー以来、日産を代表するプレミアムスポーツセダンとして、その時代の最先端技術を導入し続けてきた伝統あるモデルです。現行モデルは13代目（V37型）にあたり、2014年2月に発売されました。

2019年7月には大規模なマイナーチェンジが実施され、日産ブランドの象徴である「Vモーショングリル」の採用や、スカイラインのアイコンである丸目4灯デザインのLEDリヤコンビネーションランプが復活し、大きな話題となりました。

この2019年の改良で追加されたのが、スカイライン史上最強（当時）の405馬力を誇る「400R」グレードです（2023年に限定販売されたスカイライン NISMOは420馬力）。

最高出力405PS・最大トルク475Nmを発生する3リッターV型6気筒ツインターボエンジン「VR30DDTT」を搭載し、FR（後輪駆動）でそのパワーを受け止めます。

また、電子制御サスペンション「インテリジェントダイナミックサスペンション（IDS）」や、ステアリングの動きを電気信号で伝える「ダイレクトアダプティブステアリング（DAS）」といった先進技術も採用しています。

今回の一部仕様向上におけるポイントは、大きく3つあります。

1つ目は、エクステリアカラーに「ワンガンブルー」が追加設定されたことです。「GT-R」や「フェアレディZ」といった日産の特別なスポーツカーにのみ許されてきた色で、特殊な顔料の使用により、太陽光と夜の照明下でまったく異なる表情を見せるブルーが特徴です。

2つ目は、安全装備の進化です。「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」の検知対象が車両のみから歩行者および自転車等にまで拡大されました。

そして3つ目が、現行スカイラインの集大成として400台限定で設定された特別限定車 400R Limitedの追加です。

400R Limitedは、400Rの性能をさらに引き出すために、足回りを中心に専用チューニングを実施。

タイヤは専用銘柄の「DUNLOP SP SPORT MAXX GT600」を採用し、19インチアルミホイールはフロント＋0.5J／リア＋1.0Jのワイド化（＝フロント9.0J／リア10.0J）とされています。

また、フロントサスペンションのバネ定数は4％向上し、タイヤのワイド化に合わせてリヤスタビライザーのバネ定数も44％向上。さらに耐フェード性の高いブレーキパッドを採用することで、ロールを抑えた気持ちの良いハンドリングと高温域での安定した制動力を狙いました。

エクステリアには、リアスポイラーとドアミラーカバーに特別カーボンパーツを装着し、トランクリッド右端には「400R LIMITED」専用バッジが与えられます。

インテリアは、400台のみに与えられるシリアルナンバープレートに加え、センターコンソールへカーボンフィニッシャーを装着し、限定車ならではの特別感を演出しました。

今回の仕様向上に伴い、グレード体系は3つに整理され、価格も改定されました。

価格（消費税込）は、「GT Type P」が544万2800円、「GT Type SP」は572万3300円、400Rは649万5500円です。

なお、400Rは、2022年10月時点の価格589万9300円から今回649万5500円となり、59万6200円の値上げが実施されました。

そして、400台限定の特別限定車 400R Limitedの価格は693万5500円です。受注は先着順で、台数到達次第終了です。

※ ※ ※

現行スカイラインの集大成として発表された400R Limitedは、特別色のワンガンブルーをまとい、足回りや空力の磨き上げが図られました。

この400台限定のスペシャルモデルは、コアなスカイラインファンにとって見逃せない存在となりそうです。