RADWIMPS、20周年記念トリビュート盤リリース「もう何周したかわからない」「RAD愛があふれてる」絶賛の声
23日にメジャーデビュー20周年を迎えるRADWIMPSのトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』が、きょう19日にリリースされた。主要音楽配信サイトや各種サブスクリプションサービスにて、デジタル配信もスタートしている。
【写真】感謝をつづった野田洋次郎の投稿 Takaのリプライも
参加アーティストは全14組。iri、上白石萌音、ずっと真夜中でいいのに。、角野隼斗、SEKAI NO OWARI、DISH//、Vaundy、ハナレグミ、My Hair is Bad、Mrs. GREEN APPLE、宮本浩次、YOASOBI、米津玄師、ヨルシカが名を連ねており、11月3日から14日間にわたって1日1組ずつ発表されてきたことで、毎日の発表がSNSを中心に大きな話題となっていた。
RADWIMPSの野田洋次郎も、発売にあたり「眠れるわけがない」とXでコメントしており、いち早く視聴したファンからは「もうアルバム何周したかわからない」「最高のアルバムすぎる」「RAD愛があふれてる」といった絶賛の声が多数寄せられている。
RADWIMPSは現在、ニューアルバム『あにゅー』を携えて、9都市17公演を巡るアリーナツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』を開催中だ。
■『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』収録内容
M01. 上白石萌音「25ｺ目の染色体」
M02. SEKAI NO OWARI「最大公約数」
M03. 米津玄師「トレモロ」
M04. iri「ふたりごと」
M05. ずっと真夜中でいいのに。「有心論」
M06. My Hair is Bad「いいんですか?」
M07. 宮本浩次「おしゃかしゃま」
M08. DISH//「携帯電話」
M09. Mrs. GREEN APPLE「狭心症」
M10. ヨルシカ「DARMA GRAND PRIX」
M11. YOASOBI「会心の一撃」
M12. Vaundy「前前前世」
M13. ハナレグミ「そっけない」
M14. 角野隼斗「すずめ」
