K-POPアイドル、人気俳優との“セルフ熱愛説”再び？上半身を露わにした写真と合成

ガールズグループ2NE1のメンバー、パク・ボムが再び俳優イ・ミンホと“セルフ熱愛説”を作った。

【写真】パク・ボム、イ・ミンホは「私の夫」

去る11月15日、パク・ボムは自身のSNSに「パク・ボム♥イ・ミンホ」という文章を綴った。

この日、パク・ボムはイ・ミンホが上半身を露わにした写真に自身の自撮りを合成して投稿した。現在は削除されている。

先立って、パク・ボムはイ・ミンホについて「私の夫」「本当に夫」といったコメントを残し、熱愛説に発展した。

ただ、イ・ミンホ側がパク・ボムとの関係を否定し、単純なハプニングとして一段落した。

（写真＝パク・ボムInstagram）左からパク・ボム、イ・ミンホ

しかし、パク・ボムが再びイ・ミンホに言及し、関心が集まっている。

何よりもパク・ボムは8月より健康上の問題で活動を休止中だ。彼女は2NE1の活動当時、所属事務所だったYGエンターテインメントからの収益金の未払いを訴え、ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーを突然告訴すると発表した。

これに対し、パク・ボムの所属事務所D-nationエンターテインメントは、「2NE1の活動に関する清算はすでに完了した」と釈明した。続けて、「パク・ボムはすべての活動を中断し、治療および回復に専念している」と伝えた。

◇パク・ボム プロフィール

1984年3月24日生まれ。2005年にYGエンターテインメントの練習生となり、2009年3月にガールズグループ2NE1のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と個性的な歌声、愛らしいビジュアルで人気メンバーに。2016年のグループ解散後は所属事務所がなく、空白期に入った。2018年にD-Nationエンターテインメントと契約すると、ソロ歌手としてカムバックした。