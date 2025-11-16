¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¥È¥ì¥¤¥ó¡¢»³¼êÀþ¤ËÅÐ¾ì¡¡ÇÇ¤È¿Ñ»á¤¬¡È°ñ¾ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡É¡ÄÇ÷ÎÏ¤¢¤ëSP¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ê¤É¡Ú³µÍ×¡Û
¡¡°ñ¾ë¸©¤ÈTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢Åìµþ¡¦JR»³¼êÀþ¤ÇAD¥È¥ì¥¤¥ó¤¬¤¤ç¤¦16Æü¤«¤é±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°ñ¾ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ø¹Ô¤¯¤¾¡Ä¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙSP¥à¡¼¥Ó¡¼
¡¡°ñ¾ë¸©¤Ï¡¢´Ñ¸÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖIBARAKI is Blossoming¡×¤ò·Ç¤²¡¢³Æ¼ï´Ñ¸÷¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«Ãæ¡£¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢10·î25Æü¤«¤é¤Ï¥³¥é¥Ü¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡ÖIBARAKI is Blossoming Ìô²°¤Î½äÍ·Ï¿¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢AD¥È¥ì¥¤¥ó¤¬JR»³¼êÀþ¼ÖÎ¾E235·Ï1ÊÔÀ®Á´11¼ÖÎ¾¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼ÖÆâ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÖIBARAKI is Blossoming¡×¡ßTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤òÊü±Ç¡£´û¤Ë¸ø³«Ãæ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤òAD¥È¥ì¥¤¥óÍÑ¤ËÆÃÊÌÊÔ½¸¤·¡¢3Ï¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÇÇ÷ÎÏ¤¢¤ë±ÇÁü¤Ø¤È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢³«ºÅÃæ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡ÖIBARAKI is Blossoming Ìô²°¤Î½äÍ·Ï¿¡×¤Î¾Ò²ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè3´ü¡õ·à¾ìÈÇÀ©ºî·èÄê¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢»³¼êÀþ¤Î¼ÖÆâÁ´ÂÎ¤Ç¡¢°ñ¾ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¡ÖÇÇ¤È¿Ñ»á¤¬¡Èºé¤¸Ø¤ë°ñ¾ë¡É¤Î²Ö¡¹¤ò½ä¤ë»Ñ¤òÄÌ¤¸¡¢Î¹¤ÎÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î°ñ¾ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¤¹¤ë¡£
¢£AD¥È¥ì¥¤¥óÅ¸³«³µÍ×
Å¸³«ÆâÍÆ¡§JR»³¼êÀþE235·ÏAD¥È¥ì¥¤¥ó¡Ê1ÊÔÀ®¡Ë
±¿¹Ô´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨ÊÔÀ®¤ä±¿¹Ô¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤ä±Ø·¸°÷¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±¿¹Ô´ü´Ö¤ÏÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±¿¹Ô´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â±¿µÙ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ºÇ½ªÆü¤ÏÅ±µîºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢±¿¹Ô¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¹ð¼ç¡§¤¤¤Ð¤é¤´Ñ¸÷¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ
¹¹ðÆâÍÆ¡§¡ØIBARAKI is Blossoming¡Ù¡ß TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¥³¥é¥Ü
