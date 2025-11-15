ホテルの宿泊時に持ち帰ってはいけない物について、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。

【モラル崩壊】「えっ…持ち帰る人いるの！？」 これが、ホテルスタッフが教える宿泊時に“持ち帰りNGのモノ”です！

「枕を持って帰った外国人客がいた」という投稿も

公式TikTokアカウントでは「ホテルの部屋で持って帰ってはいけないもの」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフが「使い切りの物は持って帰ってOK」とアドバイス。持って帰ってはいけない物として、バスタオル、ケトル、部屋着、シャンプー、テレビなどを挙げています。また、持ち帰ってよいか分からない物があったときはスタッフに確認するよう、呼び掛けています。

この投稿に対し、SNS上では「常識」「テレビ持って帰るのムズそう」「テレビは吹いた」という声のほか、ホテル勤務の経験者とみられる人からは「以前大手チェーン店のホテルで勤務したことがあります。32型のテレビをお持ち帰りした強者がいました」「バスタオル持って帰る人多すぎた」「ガチで枕持って帰った外国人客がいてビビった」という声が上がっています。