ヒロミ、“愛車”三菱『トライトン』のカスタムに反響「相変わらずセンス抜群」「ローダウンスタイルも新鮮で目立つ」
タレントのヒロミ（60）が、11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。“愛車”のピックアップトラックである三菱自動車『トライトン』をカスタムする様子を公開した。
【写真】カスタム前でも十分かっこいい三菱『トライトン』
同車のブランドアンバサダーでもあるヒロミ。自身のチャンネルで“初お披露目”した際は、「カスタマイズをするために現在パーツ集めを行っている最中」と伝えていたが、そこから1年半が経過し、すっかり“ヒロミ流”のカスタムが施された様子。今回はそこに、ヒロミの友人が店長を務める自動車販売・カスタム店を訪れ、同車をさらにカスタムすることに。
ヒロミはタイヤを外しながら、「今回エアサスを入れて、カッチョよくしていきたいと思います」と今回のカスタムを説明。現在付いているサスペンションを手際よく外していく。そして新たに入れるエアサスの準備をして、こちらも手際よく取り付けていく。タンクも装着し、足回りが終わると、今度はユニットを座席の後ろに取り付けし、圧倒いう間に完了。
作業を終えたヒロミは、「今一番上がっている状態です。それを、下げます」とリモコンのスイッチを押すと、トライトンの車高がどんどん下がっていく。ローダウンしたような状態で実際に乗って、少し動かしてみると、ヒロミは「良い！」とご満悦。「すごいと思います」と笑顔で車から降り、気に入った様子だった。
このカスタムに「めちゃめちゃカッコいいw」「カッコいいですねえ!素晴らしい乗ってみたいですね!」「低いトライトンと、薄いタイヤがマッチしてかっこいい」「相変わらずセンス抜群のカスタムしますね。TRITONも可愛くなりましたね！」「リフトアップとは真逆のローダウンスタイルも新鮮で目立つ」などの声が寄せられている。
