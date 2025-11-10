【福袋2026】松平健×ファミマ「ファミマツケン福袋」あす受付開始、アンバサダー就任にひと声「もっとおトクにせいっ！」
俳優の松平健が、ファミリーマートの年末年始キャンペーンアンバサダーに就任した。
【画像】高級感あふれる“ゴールドボディ”…「ファミマツケン福袋」（内容一覧）
キャンペーンは、同社が継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「たのしいおトク」、「『あなた』のうれしい」の一環。第一弾としてあす11日から、ファミマオンラインにて元旦から受け取れる「ファミマツケン福袋」の抽選申し込みの受付を開始する。
福袋には、A6サイズの「ファミマツケン でっかいトランプ」、「ステンレスタンブラー」や「ランチョンマット」など、正月を楽しく過ごせるファミリーマートオリジナルグッズが盛りだくさんの内容。おまけとして同梱されている「おみくじ開運カード」には、絵柄に応じて松平の直筆サインやファミマポイントがもらえるクーポンが当たる楽しい仕掛けも含まれる。
さらに、松平の「もっとおトクにせいっ！」という一言により、3000円相当のクーポン冊子を同封する。価格3000円（税込3300円）の「ファミマツケン福袋」をおトクにゲットできる。
アンバサダー就任について松平は「責任重大だ」と意気込み。ファミリーマートについて「食品だけでなく、衣類も品ぞろえが豊富にあるので、私もインナーとアウターのTシャツをよく購入しています」とコメントし、「ファミマツケン福袋」について「トランプがおすすめですね。年末年始に、家族で一緒に楽しめると思います」と呼びかけた。
抽選申込期間は11日火曜午前10時から、24日月曜午後11時59分まで。当選結果が11月26日にメールで通知する。商品受取日は2026年1月1日木曜午前10時から、1月14日水曜午後11時59分まで。
