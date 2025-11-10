今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月10日（月）〜11月16日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月10日（月）〜11月16日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【天秤座（てんびん座）】
今週は、自分自身にプレッシャーをかけすぎないように気を付けて。肩の力を抜いて、家族や仲間などを信頼して過ごすと良いでしょう。ときには、難しい話を抜きにして語り合うのも◎ 恋愛は、気になる相手の前で失敗したくない気持ちが強くなりそうですが、気軽に動いたほうが恋のチャンスをつかむことができそうです。
★ワンポイントアドバイス★
ストレスが積み重なると、やる気までなくなってしまいそう。気の合う友人と出かけたりしてリフレッシュするようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
