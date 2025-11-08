特大ブーメラン…家事をやらないモラ夫が妻に反撃されて夜ごはんを作るようになった話
家事をしないくせに、偉そうに命令する旦那さんっていますよね。そんな旦那さんにいつか仕返しをしてやりたいと思っている人も多いのではないでしょうか？ 今回は、家事をやらないモラ夫が妻に反撃されて夜ごはんを作るようになった話をご紹介いたします。
特大ブーメランをくらう
「夫は家事を全くやらないのに口だけは達者で、料理にケチをつけてきたり掃除を完璧にやれと言ってきたりと、典型的なモラハラ夫でした。でも私があるとき手を怪我してしまって、しばらくの間家事ができない状態に。さすがに今まで家事をやらなかった夫も、自分がやるしかないと観念したのか、夜ごはんを作るようになりました。でも今までのことがあるので、それくらいで感謝の気持ちなんて芽生えませんよね。
仕事帰りにスーパーに寄って帰ってきた夫に『お腹すいちゃった』『早く作ってね』と催促すると、『今帰ってきたばっかりだよ？』『休憩させてくれよ』と文句を言う夫。私はすかさず『あら、ごめんなさい』『私よりもテキパキ動けると思って』『前に逆の立場だったとき、お腹すいたから早くって言われたじゃない？』『それって自分ならできるって意味だったのかなって』と笑顔で嫌味を言うと、夫はなにも言い返せずに慣れない料理を始めました。今まで散々偉そうな言動をしてたけど、これで少しは反省してくれたと思います」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）
▽ 今まで奥さんに偉そうに言ってきたことが、特大ブーメランとなって返ってきたのでしょう。口で言うのは簡単ですが、実際に毎日家事をやるのって相当大変ですよね。
※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。