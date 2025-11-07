巨人・中川皓太投手（３１）が６日、今季取得した国内ＦＡ権の行使について引き続き熟考していく考えを示した。Ｇ球場で自主練習を行い、キャッチボールなどで汗を流した左腕。「今、話せることは何もないです。まだ時間はあるので。ギリギリまで。まだ考えています」と心境を明かした。

東海大から１５年ドラフト７位で入団し、プロ１０年目で取得。１９年には自己最多６７試合に登板し、今季は開幕こそ２軍で迎えたが、６３登板で自己最多３６ホールド、防御率２．２４を記録していた。８月の取得時には「一つの目標にはしていた。１軍でそれだけ頑張ってこられた結果だと思うので、素直にうれしいなと思います」と語っていた中川。ここまで育ててくれた巨人への愛着も強く、移籍前提の行使検討ではないが、プロ生活の節目の中でじっくりと考えを重ねているようだ。

今季の年俸は８５００万円（推定）で、人的、金銭の補償が発生しないＣランクとみられる。球団はチームの生え抜き投手最年長の残留に力を尽くす。権利行使の申請期間は１１日まで。悩み抜いた上で、自身にとってベストな結論を出す。