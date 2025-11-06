高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染を防ぐため、ＮＴＴ東日本のグループ会社がレーザー搭載の小型ドローンを開発した。

感染源の野鳥に光を照射して追い払い、養鶏場に侵入させない仕組みだ。昨シーズンの感染件数が全国最多の千葉県は導入費用を補助する制度を創設し、養鶏業者の対策を後押ししている。

ドローンの総重量は約１５キロ。ボタンを押せば事前に設定した飛行範囲を自動で飛ぶ。全長・全幅は約１メートルだが、運搬時には約６０センチに折りたたむこともできる。

開発した「ＮＴＴイードローンテクノロジー」（埼玉県）によると、カラスやムクドリなどは緑色の光を嫌がる一方で、赤色の光は食べ物に見える。ドローンから放つ赤色の光でおびき寄せ、緑色の光を目に当てて逃避行動を促す。

感染の一因は、野鳥の侵入やふんを通じ、鶏舎内にウイルスが持ち込まれることだ。養鶏業界は防鳥ネットなどで侵入を防ごうとしてきたが、限界があった。ドローンなら上空から照射でき、屋上や高所などにいる鳥にも対応可能だ。同社が１〜２月に実施した実験では、約８０羽のカラスの群れがいなくなった。

農林水産省によると、昨秋から今年初めまでの昨シーズンに、１４道県の養鶏場で５１件の感染があった。約９３２万羽が殺処分され、鶏卵の価格が高騰した。

千葉県では全国最多の１６件が確認され、特に今年１〜２月に連続発生した。県は７月、対策の一環で市町村や養鶏業者の団体を対象にドローンの導入費用を補助することにした。

同社には各地の養鶏場から引き合いがあり、米国やカナダなどからも問い合わせがあるという。今シーズンも北海道や新潟県の養鶏場で感染が確認されている。担当者は「鳥インフルは全国の養鶏業者の悩み。活用してほしい」と話す。

食害防止も期待

レーザー搭載ドローンは、鳥類などによる食害防止への応用も期待されている。

同社が７〜８月、東京都内の柿農家で実証実験をしたところ、インコによる食害は数個にとどまった。長野県の諏訪湖ではカワウを追い払う実験をし、ワカサギの被害を防ぐ効果があったという。

有明海では、カモ類の食害から養殖ノリを守る実証実験を予定している。