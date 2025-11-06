デート中にそれはやめて！女性に嫌がられる「クセ」９パターン
「無くて七癖」と昔からいわれるように、誰にもひとつやふたつは直らないクセがあるもの。ひょっとしたら気づかぬ間に、身近にいる相手を不快にさせていることがあるかもしれません。特に、楽しいはずのデート中にその手のクセが出てしまったら困りもの。それでは、男のどんなクセが女性に嫌がられてしまうのでしょうか？ そこで今回は、オトメスゴレン女性読者への調査を参考にして、「デート中、女性から『これはやめて欲しい！』と思われる男のクセ９パターン」をご紹介します。
【１】カフェやレストランのおしぼりで顔を拭く。
お店のおしぼりで顔を拭くパターンです。「おじさんっぽいのがイヤ。首筋まで拭かれると『お風呂じゃないんだから・・・』と言いたくなる」（１０代女性）など、「おしぼりで顔を拭く＝おじさん」というイメージが定着しているため、女性は残念な気持ちになってしまうようです。熱いおしぼりで顔を拭くのは気持ちいいかもしれませんが、女性の前では避けたいもの。どうしてもベタつきが気になるときは、市販の洗顔ペーパーを使うなどして切り抜けましょう。
【２】喋っているときに「チッ」と舌打ちする。
喋っているときに「チッ！」と舌打ちをするパターンです。「ものすごく不快だし、よく知らない男性にされたら怖い」（１０代女性）など、女性に恐怖感すら与えてしまうようです。舌打ちは、「気に入らない気分」を露骨に態度に表す行動といえます。ガラの悪いイメージもあるため、まだ知り合って日の浅い男性に舌打ちされると、怖いと感じる女性もいるのでしょう。積極的に直す努力をするべきといえそうです。
【３】映画館など、静かにすべき場所で鼻水をかむ。
映画館など、静かにすべき場所でも無遠慮に鼻水をかんでしまうパターンです。「注目されるので、一緒にいて恥ずかしい」（２０代女性）、「悪気はなくても、音として汚い。場所を考えられないのは最悪」（２０代女性）など、不快感を覚える女性が多いようです。鼻水が出ること自体は生理現象なので仕方ありませんが、鼻水をかむ場所は選べるはず。静かにすべき場所では音を立てないよう注意するなど、一緒にいる女性に配慮しましょう。
【４】お札をめくるときに指をなめる。
お札をめくるときに指をペロッとなめるパターンです。「オヤジくさい。生理的にムリ」（１０代女性）、「正直、ツバのついた汚いお札は受け取りたくない」（２０代女性）など、想像以上に女性にはイメージの悪いクセといえそうです。状況によっては仕方ないこともありますが、よほど手先が乾燥していなければ必要ない行動です。クセになっている人は、不快に思う人が多いクセだと自覚して、なるべく避けるようにしましょう。
【５】口を開けてクチャクチャ音を立てて食事をする。
口を開けて「クチャクチャ」と音を立てながら食事をするパターンです。「汚ならしくて気分が悪くなる。食事がまずくなる」（２０代女性）、「絶対に一緒に食事できない」（２０代女性）など、生理的に受け付けない人が多いもよう。マナー違反でもありますが、本人が気付きにくいクセでもあるので、不安な人は身近な人から食べ方をチェックしてもらった方がいいかもしれません。
【６】鏡を見つけるとすぐ髪型をチェックする。
鏡やガラスウィンドウにうつる自分の髪型をチェックするパターンです。「髪の毛ばっかり気にしている男性は男らしくない」（２０代女性）、「さっきと１ミリも変わってないよ！と言いたくなる」（３０代女性）など、髪型を過剰に気にする行動がナルシストっぽく見えるようです。「カッコよく見せたい」という気持ちはわかりますが、その思いが強すぎると女性の反感を買いかねないので注意が必要です。
【７】一緒に歩いているとき、道端にツバを吐く。
女性と一緒のとき、道端にペッとツバを吐くパターンです。「汚いし、周りの人にも迷惑。絶対に一緒に歩きたくない」（２０代女性）、「ヤンキーっぽくて最悪」（２０代女性）など、女性をかなり不快にさせてしまう悪癖といえそうです。そもそも道端にツバを吐くこと自体がマナー違反。無意識にできることではないので、ティッシュを持ち歩くなどすれば、簡単にやめられそうです。
【８】向かい合って座っているとき、前髪をずっと触っている。
向かい合わせに座っているときなどに、前髪をずっと触っているパターンです。「上の空って感じ。私といても楽しくないの？と思う」（２０代女性）、「髪の毛ばっかり気にしているようで、ナルシストっぽい」（２０代女性）など、髪をいじる仕草がデートに集中していないように見えるようです。前髪のセットが気になるなら、断って一度トイレに立ったほうが、好感度は高いでしょう。
【９】食事中に貧乏ゆすりをする。
レストランなどでの食事中に貧乏ゆすりをするパターンです。「生理的にムリ。見ているだけでイライラする」（１０代女性）など、行儀の悪いイメージがあるうえ、目の前で小刻みに足を揺られると気になってしまい、女性を落ち着かない気持ちにさせるようです。せっかくの食事はゆっくり楽しみたいもの。無意識に貧乏ゆすりをしてしまう人は、この機にしっかり直す努力をしてみてはいかがでしょう。
普段何気なくしているクセが、女性を不快にさせている可能性もあります。ぜひ一度自分の行動を見直してみてください。ほかにも「こんなクセが嫌がられる」というエピソードがあれば、ぜひ教えてください。みなさんからのご意見をお待ちしています。（呉 琢磨）
