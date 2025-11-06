にんにく1玉分の衝撃！ 吉野家×ばり嗎『とんこつ醤油牛鍋膳』　パンチのある濃厚スープが主役だった

吉野家から、広島発のラーメンブランド「ばり嗎」とのコラボ商品「ばり嗎監修とんこつ醤油牛鍋膳」が10月17日（金）に発売されました。とんこつラーメンと牛鍋という、ちょっと意外な組み合わせを味わってきました。

鍋は木製の台座に乗せられ、下から火で温められてぐつぐつと煮立っています。鍋の中には、白菜、ねぎ、豆苗、人参、絹豆腐、そして牛肉ときしめんがぎっしり。見た目からして、ボリューム満点です。

まずは、スープをひと口。豚骨と鶏ガラをじっくり炊きあげたという濃厚なスープです。とんこつのクリーミーさに醤油のコクが加わって、深みのある味わいに仕上がっています。

牛肉はやわらかく、スープのうまみをしっかり含んでいます。白菜は煮込まれてとろとろで、ひと口かむとじゅわっとスープがあふれてきます。

平たいきしめんはスープとよくからんで、もちもち。豆苗のシャキシャキ感や、絹豆腐のなめらかな口あたりも、いいアクセントです。

そして、いよいよ「にんにくマシマシだれ」を投入します。フライドガーリック、おろしにんにく、刻みにんにくと、3種類のにんにくを約1玉分ブレンドしたたれです。

これを少しずつ加えながら食べ進めると、味が劇的に変化します。クリーミーだったスープが、がつんとパンチのきいた味わいに。フライドガーリックのカリカリ、おろしにんにくの鮮烈な香り、刻みにんにくの歯ごたえと、それぞれ異なる個性が楽しめます。

ぱっと見は少なく見えますが、充分な量でした。自分好みに量を加減できるのも魅力です。にんにくをガツンと感じたい人は全部入れて、控えめに楽しみたい人は様子を見ながら加えることができます。

濃厚スープをたっぷり吸わせたご飯も最高です。ご飯の増量・おかわりが無料なのもうれしいところ。

「とんこつ醤油牛鍋」単品は670キロカロリーで、価格は店内で税込789円、テイクアウトで税込775円。「とんこつ醤油牛鍋膳」は1170キロカロリーで、店内で税込899円、テイクアウトで税込883円です。

吉野家の牛肉ととんこつ味の融合は、想像以上に相性がよく、寒い時期にぴったり。固形燃料で温められているので、最後まで熱々の状態で楽しめました。約1玉分のにんにくがガツンときく、「にんにくマシマシだれ」のインパクト抜群の鍋でした。

（文＝minto）