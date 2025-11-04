人気作品が新たなイマーシブ体験として復活！「フォルテヴィータの追憶」11月17日(月)スタート
株式会社刀の子会社である刀イマーシブ合同会社が運営するイマーシブ・フォート東京は、2025年11月17日（月）から、新たな体験型エンターテイメントショーとして「フォルテヴィータの追憶」をスタートする。この作品は、今年2月に惜しまれつつ終了した「フォルテヴィータ事件簿」をベースにした作品で、開演に先駆けて10月31日（金）にはハロウィン・イベント「フォルテヴィータ・ハロウィン」も実施した。
■惜しまれつつ終了した「フォルテヴィータ事件簿」が、新作として帰ってくる
前作「フォルテヴィータ事件簿」は、24年4月にスタートしたイマーシブ体験で、マフィア、踊り子、軍人、船乗り、BARのマスターなど、愉快で個性的なキャラクターが事件を巻き起こす、イマーシブ・フォート東京の名物アトラクションとして人気を博した。
2025年3月に、濃密なイマーシブシアターに特化したライブ・エンターテイメント施設に進化するタイミングで、惜しまれつつ終了した。終了発表時には、ファンからの驚きと悲しみの声がSNSに溢れ、Xでトレンド入りした。
終了後も復活を熱望するファンの声があり、今回、イマーシブシアターの要素を取り入れた新しい形の体験型エンターテイメントショー「フォルテヴィータの追憶」として生まれ変わる。
■愉快で個性的なキャラクターはそのままに、新たな体験型エンターテイメントショーとして登場
「事件簿」は、イマーシブ・フォート東京の館内全体を使用し、さまざまなキャラクターが、街のいたるところで同時多発的に大騒動を巻き起こし、来場したゲストが偶発的にその事件に遭遇するというスタイルで実施してきた。
「フォルテヴィータの追憶」は、フォルテヴィータという街の名前や設定、そこに住む“住人”はそのままに、新たな体験型エンターテイメントショーにすることで、イマーシブ初心者の方でも安心して楽しめる形に進化した。
＜作品概要＞
タイトル：「フォルテヴィータの追憶」
体験時間：90分
開催時間：平日（休館日以外） 19:30〜21:00
参加可能年齢：4歳以上
場所：イマーシブ・フォート東京グランドロビー付近
料金：大人 7,800円 大学生 4,800円 高校生以下 4,400円 ※ワンドリンク付き
チケット販売開始日：2025年10月18日（土） 19:00〜
イマーシブ・フォート東京公式ホームページ内
https://immersivefort.com/
※ショーの内容は、変更される場合がある
■イマーシブ・フォート東京公式ホームページ
