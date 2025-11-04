プロギア『PRGR IRONs』に『Limited Black Edition』！11月14日限定デビュー
プロギアから、限定アイアンのアナウンス。「構えやすさ、打感、飛距離性能、コントロール性、やさしさといったアイアンに求められる性能を追求した『PRGR IRONs』から、レギュラーモデルとは異なるブラッククロムメッキ仕上げを採用した特別仕様の『PRGR 03 IRON Limited Black Edition』と『PRGR 04 IRON Limited Black Edition』、『PRGR 0 WEDGE Limited Black Edition』を11月14日から数量限定で発売します」と、同社。
【画像】レギュラーモデルとの違いを、1本ずつ見比べる
「Limited Black Editionはそれぞれのクラブ性能はそのままに、ヘッドはブラッククロムメッキで光の反射を抑え、よりショットに集中できるように仕上げたほか、シャフトもブラッククロムメッキ仕様の日本シャフト社製『Luxury Black仕上げ』を採用。レギュラーモデルより力強さを感じられる精悍な見た目を纏った特別仕様のクラブとなっています」（同社広報） 税込価格は『03』アイアンが5本（7I〜AW）セット165,000円、『04』が同148,500円、『0』ウェッジが29,700円。数量限定にて、気になる人はお早めに。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
プロギア『PRGR IRONs』に『Limited Black Edition』！11月14日限定デビュー
今週誰かが使う!? テーラーメイドの未発表ドライバー『Qi4D』が適合ヘッド登録
PINGにも未発表モデル！ 『G440 K』ドライバーが適合リスト登録
ジャパンフォージドが大流行！ 1位から7位まで日本メーカーが独占【アイアン売り上げランキング】
ツアープロ好みのカスタム品、プロギア『RS MAX PROTOTYPE?』、『RS SPEED PROTOTYPE???』、6月30日デビュー
「Limited Black Editionはそれぞれのクラブ性能はそのままに、ヘッドはブラッククロムメッキで光の反射を抑え、よりショットに集中できるように仕上げたほか、シャフトもブラッククロムメッキ仕様の日本シャフト社製『Luxury Black仕上げ』を採用。レギュラーモデルより力強さを感じられる精悍な見た目を纏った特別仕様のクラブとなっています」（同社広報） 税込価格は『03』アイアンが5本（7I〜AW）セット165,000円、『04』が同148,500円、『0』ウェッジが29,700円。数量限定にて、気になる人はお早めに。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
プロギア『PRGR IRONs』に『Limited Black Edition』！11月14日限定デビュー
今週誰かが使う!? テーラーメイドの未発表ドライバー『Qi4D』が適合ヘッド登録
PINGにも未発表モデル！ 『G440 K』ドライバーが適合リスト登録
ジャパンフォージドが大流行！ 1位から7位まで日本メーカーが独占【アイアン売り上げランキング】
ツアープロ好みのカスタム品、プロギア『RS MAX PROTOTYPE?』、『RS SPEED PROTOTYPE???』、6月30日デビュー