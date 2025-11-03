国内女子ゴルフツアー通算23勝、2009年賞金女王にも輝いた横峯さくらさん（39）。28歳で結婚、35歳での長男出産を経たいまもキャディを務める夫・森川陽太郎さんと一緒に、4歳になる長男を連れてツアーで日本中を転戦する生活を送っている。

【写真】横峯さくらさんと夫の森川陽太郎さんのツーショット。インタビュー中もさくらさんを見守る陽太郎さんの視線が印象的

妻のキャリアに夫が生活を捧げる形の夫婦生活はどう始まり、どんな苦労があるのか。さくらさんが育った家庭の雰囲気、夫に言われた「3日だけ付き合ってみて」という提案、さくらさんが「ヤバい態度だったと思います」と振り返る奇妙な交際について話を聞いた。（全3回の1回目）



横峯さくらさん ©文藝春秋 撮影・志水隆

――今日はさくらさんの結婚観についてお伺いしたいのですが、まずさくらさんが育った家庭について教えてください。

横峯さくら（以下、さくら） 共働きで、父親と母親は夜も仕事に出ていました。夜になると姉2人はゴルフの練習で家にいないことが多くて、私は1人で留守番するのが嫌で「じゃあ私も一緒にやる」と言ったのがゴルフを始めるきっかけでした。小さいながらに「お金のかかるスポーツだな」と分かってたので、やめさせられないように必死でついていっていました。

――お母さんもお仕事をされていたんですね。

さくら お弁当屋さんをほぼ1人で切り盛りしていて、本当に大変そうでした。忙しいときは父も、私たち姉妹も手伝っていました。私は小学生だったのでご飯を盛ったり、お皿洗い程度でしたけど。ただ小さい頃は他の家のことはわからないし、横峯家にとってはみんなで働くのが普通という感じでしたね。

――末っ子から見て、ご両親の関係性はどんな雰囲気でしたか？

さくら 初めて聞かれました（笑）。どうなんだろう……。父が居酒屋もやっていて料理が上手なので、ご飯はよく作ってくれた記憶があります。でも家事はほぼ母親がやっていて、大変そうだなと思っていました。両親はずっと忙しいのが当たり前でしたけど、ご飯は家族みんなで一緒に食べてました。

――家事はお母さんの比重が大きかったんですね。

さくら そういう時代でしたからね。ゴルフの仕事は父、家事は母、お店は2人で、という分け方だったと思います。私が高校生になってプロの試合をキャンピングカーで回るようになってからは父と2人だったので、料理や身の回りのことは大体やってもらっていた気がします。

――家庭の中心はやっぱりゴルフでしたか？

さくら 小学2年生で始めてからは、完全にそうですね。平日は学校が終わったらすぐに練習だったし、通っていたゴルフ場が月曜日は5000円以下で回り放題だったので、その日は毎週学校を休んでコース練習でした。本当に贅沢な環境だったなって思います。

――18歳でプロになりましたが、年齢があがるとゴルフ以外のことにも関心が出てくると思います。隣に夫の森川陽太郎さんがいるので聞きづらいのですが、たとえば“恋愛”とか。

さくら 親から「恋愛はダメ」と言われたことはないですね。私が学生のころはまだ、女子プロゴルファーのキャリアは結婚したら終わりというか、ネガティブな雰囲気はありましたし。プロになったり20歳を超えてからも、両親は私のそういう恋愛ごとに関心がなかったと思います。

――ちなみに男性に対して、理想の相手像というのはありましたか？

さくら うーん、男はこうあるべき！ みたいなものはなかったです。ただ「父のような人とは結婚しない」とは正直思っていました（笑）。子どもの目から見ると、仕事も家事も抱えた母が大変そうで……。大人になった今は、子どもには見えていなかった2人の関係もあったんだとは思いますけどね。

――さくらさんは結婚願望はあったんでしょうか？

さくら 普通にあったので、若い頃に一度だけ婚活パーティにも参加したことがあるんですよ。意外と気づかれはしなかったんですが、マッチングもしませんでした（笑）。

「気を持たせるのは嫌だったから絶対2人きりでは会わないように…」

――陽太郎さんと出会ったのは何歳の時ですか？

さくら 夫と出会ったのは25歳くらいの頃です。私のお友達の俳優をしている人が夫と高校の同級生で、何かの食事会で一緒になったのが初対面でした。その後もしばらくは、5〜6人の飲み仲間のひとりとしてたまに会うような関係でしたね。

――合コン的な……？

さくら 会自体は普通の食事会ですけど、20代前半の頃はゴルフのストレスが大きくて、お酒を飲むのが唯一の楽しみで飲み歩いていたのは確かです。

――そんな中で出会ったお互いの第一印象はどんな感じだったのでしょう。

さくら 本当にお友達の1人だったと思います。周りから「森川さんがさくらのこと好きっぽいよ」というのは聞いていたんですけど、気を持たせるのは嫌だったから絶対2人きりでは会わないようにしてました。2人で食事になりそうなときも、「この後〇〇さんが来るから」と勝手にもう1人呼んだり。

森川陽太郎（以下、陽太郎） 僕は最初から「いいな」と思ってました。でも海外でサッカーをしていた時期があり、“横峯さくら”がどんな選手で、どのくらい有名かなど全然知らなくて、いい子だし、とても感じがいい話し方をする人だなと。でも最初は全然相手にされなかったですね。

――すぐ交際というわけではなかったんですね。

さくら 知り合ってから6カ月後くらいに夫に「3日だけ付き合ってみて」と言われて、面白いかなと思ってOKしました。でもその3日間は一度も会わなくて、連絡も取らなかった。そしたら「1週間延長」と言われて、それでも会わなかったので「じゃあ1カ月！」とだんだんのびていきました。

「付き合い始めた頃は本当にヤバい態度をとってたなって（笑）」

――そこからどうやって結婚するような関係に？

さくら 約束の1カ月が終わるころ、私があまりにもそっけないので夫から「俺はさくらのこと大事に思ってるけど、さくらが俺のこと大事に思えないんだったら一緒にいない方がいいと思う」って言われたんです。当時の私はゴルフが絶好調で賞金女王にもなり、結果として周りが“イエスマン”ばかりになっていました。そうやって周りの人に甘やかされていた部分を真正面から指摘されて衝撃を受けて、そこから「ちゃんと付き合おう」と意識が180度変わった気がします。

――ちやほやされるのに慣れていたところへ、突き放されて逆に気になったような？

さくら そうですね。夫と付き合い始めた頃をいま振り返ると、本当にヤバい態度をとってたなって思います（笑）。あと当時は「ゴルファー・横峯さくら」ではなくひとりの人間として見てほしいと思うあまり、雑に扱われた方が嬉しいみたいなのもあったかも。

陽太郎 一応付き合っているはずの1カ月間も、さくらは「今日はサッカー選手とご飯行ってくる」って普通に出かけていくんですよ。僕もサッカーやっていたので正直コンプレックスで嫉妬して、今でもそのときのメンバーの名前を全部覚えてますよ（笑）。さくらは「どこへ誰と行くか隠さずにすべてオープンだからやましいことはない」みたいに言うんですが、僕としてはちょっと微妙な気分ですよね。

〈元賞金女王・横峯さくら（39）が夫からの「ゴルフの権限を100％渡して」という提案を受け入れた予想外の結果とは「私の領域だと思っていたけど…」〉へ続く

