「コスパ重視で服探してる」人へ！【GU】着回しで変幻自在！「優秀セットワンピ」

【rokh（ロク）】とコラボレーションしたセットワンピが今季も【GU（ジーユー）】から登場！ 一着で着映えするだけでなく、それぞれを単体でも活用できるから、コスパ重視で服選びをしている人の心強い味方になりそうです。カラーやシルエットにも上品さがあり大人世代にも取り入れやすそうな秋アイテムを、ぜひチェックしてみて。

着回しを楽しむ大人のセットワンピ

【GU】「2ピースシャツミニワンピースセット by rokh」\3,990（税込・セール価格）

シャツドレスとミニワンピがセットになったアイテム。ほどよいハリ感のあるシャツドレスは、羽織りとしても、きちんと感を出したいときにも使えそうなのがうれしいポイントです。シフォン素材のキャミワンピースは、動くたびにスカート部分がふんわり揺れて軽やかな印象を与えてくれそう。別々で着てもそれぞれが主役になりそうなセットアイテムで着回しの幅が広がり、何通りもの着こなしが期待できます。

シャツドレスが主役の大人のワントーンコーデ

シャツドレスをメインに、全身をブラックで統一したモノトーンコーデ。小物まで黒で揃えることで、シックでモードな印象に仕上がりそうです。足元はソックスブーツで秋らしさを意識しつつ、膝丈ボトムと肌見せバランスで軽やかさも忘れずに。まとまりがありながらも抜け感のあるスタイリングで大人の秋コーデが完成しています。

ネイビー × ベージュで品よく秋モードに

落ち着いたネイビーのシャツドレスに、ベージュのジャケットを羽織って上品な秋らしさを演出したこちらのコーデ。足元は暗色の膝丈ブーツで引き締めれば、全体がキリッとまとまりのある印象に。ジャケット・シャツともに襟付きデザインなので、髪はまとめて顔まわりをすっきり見せるのもおすすめです。色味は控えめでも異素材の組み合わせや肌見せのバランスで、こなれ感のある大人コーデに。

レイヤードで楽しむ大人の抜け感スタイル

ネイビーのキャミワンピースにダークグレーのリブタートルを合わせた、落ち着き配色のレイヤードコーデ。しっかりとしたタートルネックで季節感を出しつつ、キャミワンピで抜け感もプラス。スリムなフレアジーンズを合わせて、カジュアルすぎずほんのりきれいめなバランスに仕上がっています。色味を抑えているからこそ、大人でも挑戦しやすそうなレイヤードスタイルが完成。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki