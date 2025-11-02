「アッコにおまかせ！」終了発表、和田アキ子「40年間、本当にありがとうございました」
放送開始から40年のバラエティ番組「アッコにおまかせ！」（TBS系）が、来年3月の終了を発表した。
11月2日放送の同番組の最後、和田が「『アッコにおまかせ！』はおかげさまで先月40周年を迎えました。私はずっと前からこの番組に関しては、自分なりにしっかりと区切りをつけたいと思っておりました。そして40周年を目標にしておりましたが、迎えることができて、『あっ、これが一番いいタイミングだな』と思って、きょう、発表させていただきます。『アッコにおまかせ！』は、来年の3月をもって、終了とさせていただきます」と、番組終了を報告。
そして「本当に今までやって来れたのは、スタッフの皆さんはもちろんですけれども、出演してくださった準レギュラーの皆さん、そして何より…日曜日のお昼、11時45分にこのチャンネルに合わせてくださった視聴者の皆さんのおかげだと深く感謝しております。40年間、本当にありがとうございました」と頭を下げた。
最後は「これからは1回1回を大切に、皆さんとともに、明るく、楽しく、お届けしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。長い間、ありがとうございました」と結んだ。
また、番組の公式X（Twitter）でも、「『アッコにおまかせ！』は2026年3月29日をもって放送を終了することになりました。これまで40年以上の間観てくださった視聴者の皆様、ありがとうございました。最後まで明るく楽しくお送りできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします」と報告している。
11月2日放送の同番組の最後、和田が「『アッコにおまかせ！』はおかげさまで先月40周年を迎えました。私はずっと前からこの番組に関しては、自分なりにしっかりと区切りをつけたいと思っておりました。そして40周年を目標にしておりましたが、迎えることができて、『あっ、これが一番いいタイミングだな』と思って、きょう、発表させていただきます。『アッコにおまかせ！』は、来年の3月をもって、終了とさせていただきます」と、番組終了を報告。
最後は「これからは1回1回を大切に、皆さんとともに、明るく、楽しく、お届けしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。長い間、ありがとうございました」と結んだ。
また、番組の公式X（Twitter）でも、「『アッコにおまかせ！』は2026年3月29日をもって放送を終了することになりました。これまで40年以上の間観てくださった視聴者の皆様、ありがとうございました。最後まで明るく楽しくお送りできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします」と報告している。