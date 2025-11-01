ワールドシリーズ第6戦

米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦を3-1で制し、通算3勝3敗のタイに戻した。9回には第3戦に先発したタイラー・グラスノー投手がマウンドに。1日（同2日）の最終第7戦で大谷翔平投手が先発登板の可能性が高まり、ネットでは興奮の声であふれた。

最大の見せ場がやってくる可能性が高まった。

ドジャースが崖っぷちで迎えた第6戦。9回に佐々木朗希投手が無死二、三塁の大ピンチを招いたところでマウンドに上がったのはグラスノーだった。

第3戦で先発していたグラスノーは、2日の最終第7戦の登板が見込まれていた。

これによって第4戦に先発して6回0/3を4失点だった大谷が第7戦に先発する可能性が急浮上。試合後の球場内のインタビューでロバーツ監督は、「どこまで投げるかは分からないが、彼が心地よいものを見極める必要がある」と話した。

X上の日本人は「これ大谷さん先発かな」「これ明日大谷先発いくんか？」「流石に明日は大谷先発やろ」「これで最終戦大谷先発するの？展開が漫画過ぎる」などの声が上がっていた。



