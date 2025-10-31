40・50代の「着回し抜群ワンピ」→【GU】にあった！（歓喜）

デイリーや通勤、お呼ばれまで対応できる「着回し力抜群ワンピ」を【GU（ジーユー）】で発見！ 今回は、大人女性にぴったりなフェザービスチェ付きのニットワンピとシャツミニワンピをピックアップ。セットで着ても別々で着てもサマになるので、コーデを考えるのが楽しくなりそう。スタッフさんの着こなしもぜひ参考にしてみて。

重ねて着ても1枚でもサマになるビスチェ付きワンピ

【GU】「2ピースビスチェセットワンピース」\3,990（税込）

リブ素材のロングワンピースに、ふわもこ感が可愛いビスチェを重ねたセットアイテム。ほどよいフィット感で、身体のラインをキレイに見せてくれるかも。単品で選ぶとバランスが難しいレイヤードも、これなら1枚で完成します。袖口と裾のスリットが、抜け感と大人っぽさを演出。ワンピースとビスチェは別々でも着まわせるから、幅広いスタイリングを楽しめそう。

シックな黒を選べばお呼ばれコーデにも◎

スタッフさんは、シックな黒ワンピで、大人のお呼ばれコーデを披露。「丈感重視でXLを着用してみました」とのこと。肩がけしたチェックジャケットが、ほどよくクラシカルで上品な印象を引き寄せてくれます。裾のスリットがコーデ全体に軽やかな抜け感をプラス。足元はポインテッドトゥのパンプスで、キリっとまとめてみて。

ミニ丈が新鮮！ 大人が着たい上品なシャツワンピ

【GU】「2ピースシャツミニワンピースセット by rokh」\3,990（税込・セール価格）

【GU】 × 【rokh（ロク）】のコラボワンピは、シャツドレスとシフォンワンピがセットになったミニ丈デザイン。セットで着るのはもちろん、タートルネックをワンピにレイヤードしたり、シャツをワイドパンツに合わせたりと、いろいろな着こなしを楽しめるはず。シャツの袖口はボタンを開けると、ケープ風に。ひとクセあるデザインで、周りと差がつくスタイルを楽しんで。

ケープ風デザインで定番シャツをアップデート

セットのシャツを主役にした、大人のハンサムコーデ。ボタンを開けてケープ風に仕上げた袖が、ほどよい抜け感を演出します。ベルトでウエストマークすることで、シルエットにメリハリをプラス。ブラウンのワイドパンツを合わせれば、一気に秋ムードが高まるかも。足元はレオパード柄で遊び心を添えてみて。シャツのボタンは全部閉めずに、抜けをつくるのがこなれ見えのポイントです。

writer：Yukie Kawase