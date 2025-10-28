¶¶²¼Å°»á¡¢Áê¼¡¤°¥¯¥ÞÈï³²¤Ø½©ÅÄ¸©ÃÎ»ö¡Ö¼«±ÒÂâÍ×ÀÁ¡×¤ËÈ¿ÂÐ¤ÇÊªµÄ¡¡¸Â³¦·Þ¤¨¤ëÃÏ¸µ½»Ì±¤Î¶²ÉÝ¤È¼«¼£ÂÎ¤ÎÎÏ
¡Öº£Ç¯ÅÙ¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¿ô¤Ï10Ì¾¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë²áµîºÇÂ¿¤ÇÈó¾ï¤Ë¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡10·î28Æü¡¢ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤¬¸áÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Áê¼¡¤°¥¯¥ÞÈï³²¤ËËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¸À¤·¤¿¡£´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤ë¤Ê¤«¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿ÍÅªÈï³²¤¬»à¼Ô2¿Í¡¢Éé½ý¼Ô52¿Í¡Ê10·î26Æü¸½ºß¡Ë¤Ë¤Ê¤ë½©ÅÄ¸©¤ÎÎëÌÚ·òÂÀÃÎ»ö¤¬27Æü¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¼«±ÒÂâÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£¡Ö¸½¾ì¤ÎÈèÊÀ¤Ï¥Ô¡¼¥¯¡£ËÉ±Ò¾Ê¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤¬¼é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢28Æü¤Ë¤ÏËÉ±Ò¾Ê¤òË¬¤ì¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ë¼«±ÒÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡Ö¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤Ï¡Ø½©ÅÄ¸©¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÁáµÞ¤ËÂÐ±þºö¤òÎý¤ê¡¢°ÂÁ´¤È°Â¿´¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯ÂÐ½è¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÈÇÉ¸¯¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ââ°÷¤Ë¤è¤ë½Æ¤ò»È¤Ã¤¿¶î½ü¤Ê¤É¤ÏË¡Î§¾å¡¢¤ª¤³¤Ê¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤ï¤Ê¤Î±¿ÈÂ¤Ê¤É¡¢¸åÊý»Ù±ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡½»ÂðÃÏ¤Ë¤Þ¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¥¯¥Þ¤Ë¡¢½»Ì±¤Ï¶²ÉÝ¤ÇÌë¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¡£¼«±ÒÂâ¤Ë½ÐÆ°Í×ÀÁ¤ò¤¹¤ë¤Î¤â»ß¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¾õ¶·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î½ÐÆ°Í×ÀÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤Ï¡¢27Æü¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡Ø½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã!¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¡Ê½©ÅÄ¸©¤¬¡Ë¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â¼«±ÒÂâ¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÈ¿ÂÐ¡£ºÒ³²ÇÉ¸¯¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¹ñËÉ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ç¡¢¡Ø²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¼«±ÒÂâ¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¼«±ÒÂâ¤â¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È»ä¸«¤ò¸ì¤ê¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶¶²¼»á¤Ï¡Ø¸åÊý»Ù±ç¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤ì¤¤¤´¤È¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÃÏ°è¤Î¹ÔÀ¯ÂÎ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡Ù¤È¤â¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡28Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ô½©ÅÄ¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¥¯¥ÞÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¼«¼£ÂÎ¤ÇÍ»öÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ÈÉÔ°Â¡£½©ÅÄ¤À¤±¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ï¤ê¹°èÏ¢·È¡¢Æ»½£À©¤Ë¡£¡Õ¤È»ýÏÀ¤Î¡ØÆ»½£À©¡Ù¤òÍí¤á¤Ê¤¬¤éÌäÂêÄóµ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¶¶²¼»á¤Î°ìÏ¢¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢X¤Ë¤Ï
¡Ô¶¶²¼¤µ¤ó¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤è¡£Ä¶Àä¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ê¤ó¤À¤è¡Õ
¡Ô·§Èï³²¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤ë¤ó¤À¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤â¸Â³¦Íè¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤è¡Õ
¡Ô¥¯¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ò»¦¤µ¤ì¤¿°äÂ²¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤è¡¡¤½¤·¤¿¤éÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç
¡Ô¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¶¶ËÜ»á¤Î¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢º£¤½¤ì¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤º¹¤·Ç÷¤Ã¤¿¾õÂÖ¡Õ
¡Ô·§ÂÐºö¤Ë¼«±ÒÂâ¤Ã¤Æ¤Î¤Ï³Î¤«¤Ë¶Ú¤¬°ã¤¦¤È»×¤¦¤±¤É¡¢·§½ÐË×µÞÁý¤Ç¼«¼£ÂÎ¤¬¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¶¶²¼»á¤Î°Õ¸«¤Ë°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤¹À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥Þ¤¬ÅßÌ²¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È1¥«·î¤Û¤É¤Ï¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢ÁáµÞ¤ËÍ¸ú¤ÊÂÐºö¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£