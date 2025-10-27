「80％も急落した」韓国主将ソン・フンミンの市場価値暴落に海外驚き！日韓の“とてつもない差”を指摘「日本のスターたちと張り合える韓国人はイ・ガンインだけ」
ドイツの移籍専門サイト『transfermarkt』が先日、アジア人選手の市場価値ランキングを発表した。
日本人選手がトップ10に６人はランクインしたなか、中国のポータルサイト『捜狐』が注目したのが、2000万ユーロで８位タイだった韓国代表の主将ソン・フンミン（ロサンゼルスFC）だ。
今夏にヨーロッパを離れ、アメリカへと活躍の場を移した33歳について、同メディアは「ソン・フンミンの価値は2000万ユーロに急落。ピーク時の約１億ユーロから80％も下落した」と伝えた。
記事はさらに、「韓国のベテラン選手は衰退し、新世代の後継者は不足している」と指摘している。
「ソン・フンミンとキム・ミンジェの市場価値は３回連続で急落しており、日本のライジングスターたちと張り合える韓国人選手は23歳のイ・ガンインだけとなっている。日本の躍進とは対照的に、韓国のU-23選手には2000万ユーロを超える有望株が存在せず、育成における格差が浮き彫りになっている」
充実する日本の選手層と、若手が伸び悩んでいる韓国とは“とてつもない差”が存在すると考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
