◇ワールドシリーズ第2戦 ドジャース 5―1 ブルージェイズ（2025年10月25日 トロント）

ドジャースの山本由伸投手（27）が25日（日本時間26日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発し、9回、105球を投げ4安打1失点、8奪三振で完投勝利を挙げた。WSの完投勝利は15年のジョニー・クエト（ロイヤルズ）以来8年ぶり。ドジャースの投手では88年のオレル・ハーシュハイザー以来、37年ぶりの完投勝利となった。

リーグ王者同士が対戦するWSでメジャー8年ぶりの完投勝利。ドジャースひと筋で通算223勝をマークし、今季限りで引退する37歳のクレイトン・カーショーも賛辞を惜しまなかった。「本当に凄かった。特に1回のピンチを切り抜けたところ。無死一、三塁でブラディ（ゲレロ）を迎えて、あの状況を自分でうまくしのいだ。その後も球数を抑えながら投げ続けた。2回にもエラーがあったし、最初の3イニングはずっとランナーを背負っていたのに、全部切り抜けた。つまり彼は今夜、全てをやってのけたんだ。しかも相手は打撃力のあるチームだから本当に素晴らしかった」と山本を称えた。

山本の良さは「本当に美しい」フォームにあるという。「あの投げ方は完璧だ。無駄な動きが一切なく効率的。そして何でもできる。最初は速球、カーブ、スプリットだけだったのが、今ではシンカー、カッター、スライダーも投げる。つまり、6種類の球種をコマンドして使い分けている」と説明。連敗できない状況で白熱の投手戦に勝った10歳下の右腕を「確かにメジャーではまだ若いけれど、もう7〜8年プロとしてやってきているし、日本で3回も最多勝を取っている。だからこういう舞台に慣れている。どんな状況でも動じない。今年は昨年とはまったく別次元だ。本当に凄い」とうなった。

カーショー自身、キャリア通算25度の完投（15完封）をマークしている。現代野球における「完投」を問われると「時代の流れが違うだけだ。9回まで投げられる力を持っている投手は多い。でも今は優秀な救援陣が控えているし、打者が3巡、4巡するタイミングで違うタイプを見せるのも戦略の一部。ただ、今の山本のような状態であれば150球でも投げられると思う」と持論を展開。ポストシーズン（PS）で2試合連続完投をまた見られると思ったか、との問いに「全く思わなかった。でも、これが“野球が戻るべき姿”の兆しかもしれない。先発同士の真っ向勝負、試合終盤まで投げ合う姿はいつだって魅力的だ。今回の山本のピッチングが将来へのヒントになるかもしれない。そう願っている」と熱弁した。