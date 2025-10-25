特殊詐欺犯が狙うのは「愛知と静岡」「金持ちが住むエリアの隣町」…その驚きの理由

東南アジアを拠点にした特殊詐欺への日本人の関与が続々と明らかになっている。その多くは、「園区」（パーク）と呼ばれる出入り口が封鎖された中華系工業団地に詐欺拠点を置き、日本に住む高齢者に電話をかけ、警官などを騙って巨額の金銭を騙し取るという手口だ。

10月1日にも、愛知県警など6県警合同捜査本部が、カンボジア北西部のポイペトを拠点に特殊詐欺をおこなっていた男女29人の再逮捕を発表した。

今回、筆者の取材に応じた坂崎靖幸氏（仮名・30代）は、カンボジアの某拠点を根城に、50億円を荒稼ぎした対日詐欺チームの「エース」。筆者は『週刊現代』7月7日号で園区の実態をレポートしたが、詐欺拠点の取材中に出会った彼にあらためて取材を依頼した。

前編記事『「日本の高齢者をダマすの、超カンタンでした（笑）」…被害総額50億円の特殊詐欺犯が語る一部始終』に続き、驚愕の手口を滔々と語った。

愛知と静岡が「狙い目」なワケ

1線と2線からの連絡は、数日間かけてリアリティを演出し、「顧客」にしっかり信じてもらうんです。経験上、3日間連絡を続けられれば、絶対にイケる。信頼を勝ち取るために、1回の通話にもできるだけ時間をかけます。

最初の電話は固定電話にかけることが多いですね。狙い目は「カネ持ちが住んでいる地域の隣」です。たとえば白金台のようなわかりやすいカネ持ちが住む地域は、他の詐欺グループもまっさきに狙うので、住民側の警戒心が強い。しかし、その隣の地域だと、住民はおカネを持っている割に警戒していないんですよ。

地方で言えば、愛知や静岡がオイしかった印象です。ほどほどに田舎で騙されやすいのに、東海道沿いで経済力のある地域なので。

いっぽう、東京は警戒心が強い。東北はカネがない。関西は「顧客」の態度が悪くて、やり取りするだけでこちらの電話のかけ子が精神的に消耗してしまう。なので、どちらかといえば避けていました。

最初は必ず、固定電話にかける

テクニカルな話をすると、どこの特殊詐欺グループも最初は固定電話にかけて、やりとりの途中でメッセージアプリの通話機能に移行させます。通信内容を秘匿する必要があるので、これは欠かせないプロセスなんです。

「あなたのため」と説得して、高齢者にスマホを買わせ、アプリをインストールさせるのは一苦労です。物忘れの多い人だと、スマホをすぐになくすので、1人に5回くらい買わせたこともあります。とにかく「通信の安全のため」と言い聞かせ、こちらで準備したマニュアルに従い丁寧にサポート。根気強く進めます。

ウチは必ず、秘匿性の高い「シグナル」というアプリを使わせていました。通話やメッセージの履歴が残らないというメリットもありますが、日本の本物の警察や国家公務員も使うツールなので、使う理由を説明しやすいんです。

他のグループはLINEを使うことが多いですが、LINEは運営側に詐欺アカウントを利用停止にされやすい欠点がある。高齢者でも、最初から使っている人が多い点はメリットなのですが。

金を払わせたら警察に保護させる

大金を払わせた後は、最寄りの警察署に「顧客」を誘導して、「電話の指示に従いおカネを振り込んだと言ってください」と伝えて保護させます。理由は自殺防止のため。俺たちは特殊詐欺をやっていますが、人を殺したいわけじゃない。寝覚めが悪くなる結果は避けたいわけです。警察に相談したところで、こちらが捕まることはないですから。

「上」にいる台湾マフィアからは余計なことをするなと言われますが、日本人としての職業的良心です。アフターケアまでしっかりやらないと。

「いまの日本では、学歴や職歴が弱い人間が大金を稼ぐ方法は限られている」と話す坂崎氏。3年前に一発逆転を狙って、東南アジアへ渡ったという。

俺の最終学歴は高卒です。3年前に風俗店のボーイだったときに勤め先が摘発を受け、留置場で知り合った中国人マフィアから、特殊詐欺拠点に誘われました。

働き始めた初日、北関東の気弱な大学生に40万円をむりやり振り込ませました。罪悪感が大きかったですが、カネを稼ぐにはこれしかないと思って続けて、最初の2週間で3000万円の「売り上げ」を出しました。

目の前で中国人が殺された

園区の日本人は、個々の詐欺グループを「会社」と呼び、売上目標を設定したり、生産性を上げるための「カイゼン」会議を繰り返したりと、中身もかなり会社に近いノリです。当初は強かった罪悪感も、仕事だと割り切れば薄れていきました。

俺は日本で営業職の経験もあったので、この仕事に向いていたようです。気づけばリーダー格になり、最大で40人くらいの部下を指揮していました。

部下の9割は男。年齢層は20〜30代が多めでした。騙されて日本から園区に送り込まれた連中はモチベーションが低いので、「来たからには半年は頑張ろう」と励まし、稼ぐ気満々で来たやつには「いっしょにチームで前に進もう」みたいな感じで、部下をマネジメントしていました。業務内容以外は、リアルの会社の管理職と変わらない感覚でしたね。社内では暴力やパワハラも厳禁です。

とはいえ、売り上げが上がらないと「上」の台湾マフィアに虐待されます。俺自身、眼の前で中国人が頭を銃で撃たれるのを3回くらい見せられました。脅して言うことを聞かせるのが目的でしょう。

部下に女とクスリをおごる

部下のモチベーションを上げるために、園区内のレストランや風俗店にも、自分のおごりでよく連れていきました。1ヵ月で1500万円くらい部下のために使ったこともあります。

希望者にはドラッグもおごりました。なかでも人気なのが、覚醒剤やMDMAをミックスした「ハッピーウォーター」と呼ばれるドラッグ。媚薬としての効果が高く、女遊びとの相性がいいんです。

俺が3年間で稼いだカネは3億円以上。ただし、途中でいちど部下の不祥事が原因で、「上」に全財産を没収されています。部下を管理するために散財したこともあり、現在の手元の資産は8000万円くらいでしょうか。

自分の希望としては、そろそろ足を洗いたい。特殊詐欺はまだ儲けられますが、日本の市場は大きくないし、対策も進んできた。辞める潮時ですよ。足を洗っても、自分が絶対に捕まらない自信もありますからね。

最後まで、彼の口から明確な謝罪の言葉は聞かれなかった。経済が低迷して、大きな夢をつかめない日本社会を離れ、海外の詐欺拠点から無防備な日本の高齢者を狙い、あまつさえ「仕事」と割り切って罪悪感すら抱かない若者たち。この国で行き場をなくした彼らがいま、日本社会に牙を剥いている。

「週刊現代」2025年10月27日号より

